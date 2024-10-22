Dolar kaç TL, ne kadar? 22 Ekim 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL?

Dolar kaç TL, ne kadar? 22 Ekim euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 34,2537 liradan, euro 37,1501 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar, euro, sterlin ne kadar oldu sorusunu güngeme getiriyor. Peki, dolar kaç tl, ne kadar? 22 Ekim 2024 Euro, dolar, sterlin kaç TL? İşte Euro, dolar, sterlin fiyatları!

22 EKİM 2024 EURO, DOLAR, STERLİN KAÇ TL?

22 Ekim 2024 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları döviz kuru saat 10.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 34,2537 TL 34,2603 TL Euro (€) 37,1501 TL 37,1585 TL İngiliz Sterlini (£) 44,5791 TL 44,5887 TL

*Döviz fiyatları 10.00'da yazılmıştır.

ABD DOLARI, EURO STERLİN KURLARI

22 Ekim 2024 saat 10.00 itibariyle dolar, euro ve sterlin türk lirası alış ve satış karşılıkları şu şekilde:

ABD Doları

Dolar ($) Alış: 34,2537 TL

34,2537 TL Dolar ($) Satış: 34,2603 TL

EURO

Euro (€) Alış: 37,1501 TL

37,1501 TL Euro (€) Satış: 37,1585 TL

STERLİN

Sterlin (£) Alış: 44,5791 TL

44,5791 TL Sterlin (£) Satış: 44,5887 TL

100 dolar ne kadar, kaç TL?

100 dolar toplamda 3.425,37 Türk lirasına eşittir.

1 dolar ne kadar, kaç TL?

1 dolar kaç lira sorusu araştırılıyor. 22 Ekim 2024 saat 10.00 itibariyle 1 Amerikan Doları 34,2537 TL'den alış, 34,2603 TL'den satış işlemi görmektedir.

100 euro ne kadar, kaç TL?

100 euro toplamda 3.715,01 Türk Lirasına eşittir.

1 euro ne kadar, kaç TL?

1 euro kaç TL sorusu araştırılıyor. 22 Ekim 2024 saat 10.00 itibariyle 1 euro (€) 37,1501 TL'den alış, 37,1585 TL'den satış işlemi görmektedir.

DOLAR VE DÖVİZ KURLARINDA SON DURUM

İstanbul serbest piyasada dolar 34,2450 liradan, euro 37,0890 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 34,2430 liradan alınan dolar, 34,2450 liradan satılıyor.

37,0870 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 37,0890 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 34,2620 lira, euronun satış fiyatı ise 37,1890 lira olmuştu.