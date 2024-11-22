Dolar kaç TL, ne kadar? 22 Kasım 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL?
Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar kaç TL, ne kadar sorusunu araştırıyor. 22 Kasım 2024 euro, dolar, sterlin güne yükselişle başladı. Dolar alış fiyatı güne 34,5609 TL'den başlarken euro alış fiyatı ise 36,2109 TL üzerinden işlem görüyor. Peki dolar kaç TL, ne kadar? 22 Kasım 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL oldu detayları haberimizde!
Dolar kaç TL, ne kadar? 22 Kasım euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 34,5609 liradan, euro 36,2109 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar, euro, sterlin ne kadar oldu sorusunu güngeme getiriyor. Peki, dolar kaç tl, ne kadar? 22 Kasım 2024 Euro, dolar, sterlin kaç TL? İşte Euro, dolar, sterlin fiyatları!
22 KASIM 2024 EURO, DOLAR, STERLİN KAÇ TL?
22 Kasım 2024 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları döviz kuru saat 09.00 itibariyle şu şekilde:
|Varlık
|Alış (TL)
|Satış (TL)
|ABD Doları (USD / $)
|34,5609 TL
|34,5790 TL
|Euro (€)
|36,2109 TL
|36,2414 TL
|İngiliz Sterlini (£)
|43,4689 TL
|43,5169 TL
*Döviz fiyatları 09.00'da yazılmıştır.
ABD DOLARI, EURO STERLİN KURLARI
22 Kasım 2024 saat 09.00 itibariyle dolar, euro ve sterlin türk lirası alış ve satış karşılıkları şu şekilde:
ABD Doları
- Dolar ($) Alış: 34,5609 TL
- Dolar ($) Satış: 34,5790 TL
EURO
- Euro (€) Alış: 36,2109 TL
- Euro (€) Satış: 36,2414 TL
STERLİN
- Sterlin (£) Alış: 43,4689TL
- Sterlin (£) Satış: 43,5169 TL
100 dolar ne kadar, kaç TL?
100 dolar toplamda 3.456,09 Türk lirasına eşittir.
1 dolar ne kadar, kaç TL?
1 dolar kaç lira sorusu araştırılıyor. 22 Kasım 2024 saat 09.00 itibariyle 1 Amerikan Doları 34,5609 TL'den alış, 34,5790 TL'den satış işlemi görmektedir.
100 euro ne kadar, kaç TL?
100 euro toplamda 3.621,09 Türk Lirasına eşittir.
1 euro ne kadar, kaç TL?
1 euro kaç TL sorusu araştırılıyor. 22 Kasım 2024 saat 09.00 itibariyle 1 euro (€) 36,2109 TL'den alış, 36,2414 TL'den satış işlemi görmektedir.
DOLAR VE DÖVİZ KURLARINDA SON DURUM
Liranın dolar ve euro karşısında değer kaybı sürüyor.
Merkez Bankası'nın dün açıkladığı faiz kararının ardından dolar 34,5600 liradan, euro 36,2020 liradan güne başladı.
Serbest piyasada dolar 34,5580 liradan, euro 36,2000 liradan alınıyor.
Dün doların satış fiyatı 34,5030 lira, euronun satış fiyatı ise 36,4160 lira olmuştu.