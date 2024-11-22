Dolar kaç TL, ne kadar? 22 Kasım 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL?

Dolar kaç TL, ne kadar? 22 Kasım euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 34,5609 liradan, euro 36,2109 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar, euro, sterlin ne kadar oldu sorusunu güngeme getiriyor. Peki, dolar kaç tl, ne kadar? 22 Kasım 2024 Euro, dolar, sterlin kaç TL? İşte Euro, dolar, sterlin fiyatları!

22 KASIM 2024 EURO, DOLAR, STERLİN KAÇ TL?

22 Kasım 2024 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları döviz kuru saat 09.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 34,5609 TL 34,5790 TL Euro (€) 36,2109 TL 36,2414 TL İngiliz Sterlini (£) 43,4689 TL 43,5169 TL

*Döviz fiyatları 09.00'da yazılmıştır.

ABD DOLARI, EURO STERLİN KURLARI

22 Kasım 2024 saat 09.00 itibariyle dolar, euro ve sterlin türk lirası alış ve satış karşılıkları şu şekilde:

ABD Doları

Dolar ($) Alış: 34,5609 TL

34,5609 TL Dolar ($) Satış: 34,5790 TL

EURO

Euro (€) Alış: 36,2109 TL

36,2109 TL Euro (€) Satış: 36,2414 TL

STERLİN

Sterlin (£) Alış: 43,4689TL

43,4689TL Sterlin (£) Satış: 43,5169 TL

100 dolar ne kadar, kaç TL?

100 dolar toplamda 3.456,09 Türk lirasına eşittir.

1 dolar ne kadar, kaç TL?

1 dolar kaç lira sorusu araştırılıyor. 22 Kasım 2024 saat 09.00 itibariyle 1 Amerikan Doları 34,5609 TL'den alış, 34,5790 TL'den satış işlemi görmektedir.

100 euro ne kadar, kaç TL?

100 euro toplamda 3.621,09 Türk Lirasına eşittir.

1 euro ne kadar, kaç TL?

1 euro kaç TL sorusu araştırılıyor. 22 Kasım 2024 saat 09.00 itibariyle 1 euro (€) 36,2109 TL'den alış, 36,2414 TL'den satış işlemi görmektedir.

DOLAR VE DÖVİZ KURLARINDA SON DURUM

Liranın dolar ve euro karşısında değer kaybı sürüyor.

Merkez Bankası'nın dün açıkladığı faiz kararının ardından dolar 34,5600 liradan, euro 36,2020 liradan güne başladı.

Serbest piyasada dolar 34,5580 liradan, euro 36,2000 liradan alınıyor.

Dün doların satış fiyatı 34,5030 lira, euronun satış fiyatı ise 36,4160 lira olmuştu.