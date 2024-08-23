Dolar kaç TL, ne kadar? 23 Ağustos 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL?
Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar kaç TL, ne kadar sorusunu araştırıyor. 23 Ağustos 2024 euro, dolar, sterlin güne yükselişle başladı. Dolar alış fiyatı güne 33,9996 TL'den başlarken euro alış fiyatı ise 37,8440 TL üzerinden işlem görüyor. Peki dolar kaç TL, ne kadar? 23 Ağustos 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL oldu detayları haberimizde!
Dolar kaç TL, ne kadar? 23 Ağustos euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 33,9996 liradan, Euro 37,8440 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar, euro, sterlin ne kadar oldu sorusunu güngeme getiriyor. Peki, dolar kaç tl, ne kadar? 23 Ağustos 2024 Euro, dolar, sterlin kaç TL? İşte Euro, dolar, sterlin fiyatları!
23 AĞUSTOS 2024 EURO, DOLAR, STERLİN KAÇ TL?
23 Ağustos 2024 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları saat 11.00 itibariyle şu şekilde:
|Varlık
|Alış (TL)
|Satış (TL)
|ABD Doları (USD / $)
|33,9996 TL
|34,0059 TL
|Euro (€)
|37,8440 TL
|37,8626 TL
|İngiliz Sterlini (£)
|44,6974 TL
|44,7247 TL
|1 Dolar (1 $)
|33,9996 TL
|34,0059 TL
*Döviz fiyatları 11.00'da yazılmıştır.
DOLAR KAÇ TL, NE KADAR?
23 Ağustos 2024 saat 11.00 itibariyle dolar, euro ve sterlin türk lirası alış ve satış karşılıkları şu şekilde:
ABD Doları
- Dolar ($) Alış: 33,9996 TL
- Dolar ($) Satış: 34,0059 TL
EURO
- Euro (€) Alış: 37,8440 TL
- Euro (€) Satış: 37,8626 TL
STERLİN
- Sterlin (£) Alış: 44,6974 TL
- Sterlin (£) Satış: 44,7247 TL
DÖVİZ VE DOLAR KURLARINDA SON DURUM
Dolar/TL kuru 34 lirayı aşarak 34.00150 seviyesini gördü. Böylece kurdaki haftalık yükseliş yüzde 1'i aşarken, dolar/TL kuru da tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmış oldu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, dün (22 Ağustos) yayımladığı yazıda artan döviz talebine dikkat çekmişti. Yazıda, döviz mevduat taleplerinin daha çok cari fazla ve Kur Korumalı Mevduat'tan (KKM) çıkışlardan kaynaklandığına vurgu yapılmıştı.
Dün açıklanan veriler bireylerin döviz hesaplarının 1 milyar 182,40 milyon dolar arttığını göstermişti. 16 Ağustos ile biten haftada KKM hesapları da 49,7 milyar dolara inmişti.
Küresel piyasalar bugün Fed Başkanı Jerome Powell'dan güvercin açıklamalar bekliyor. Fed Başkanı Powell'ın Jackson Hole toplantısında yapacağı konuşmada eylül ayındaki faiz indirimini işaret etmesi bekleniyor.