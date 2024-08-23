Dolar kaç TL, ne kadar? 23 Ağustos 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL?

Dolar kaç TL, ne kadar? 23 Ağustos euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 33,9996 liradan, Euro 37,8440 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar, euro, sterlin ne kadar oldu sorusunu güngeme getiriyor. Peki, dolar kaç tl, ne kadar? 23 Ağustos 2024 Euro, dolar, sterlin kaç TL? İşte Euro, dolar, sterlin fiyatları!

23 AĞUSTOS 2024 EURO, DOLAR, STERLİN KAÇ TL?

23 Ağustos 2024 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları saat 11.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 33,9996 TL 34,0059 TL Euro (€) 37,8440 TL 37,8626 TL İngiliz Sterlini (£) 44,6974 TL 44,7247 TL 1 Dolar (1 $) 33,9996 TL 34,0059 TL

DOLAR KAÇ TL, NE KADAR?

23 Ağustos 2024 saat 11.00 itibariyle dolar, euro ve sterlin türk lirası alış ve satış karşılıkları şu şekilde:

ABD Doları

Dolar ($) Alış: 33,9996 TL

33,9996 TL Dolar ($) Satış: 34,0059 TL

EURO

Euro (€) Alış: 37,8440 TL

37,8440 TL Euro (€) Satış: 37,8626 TL

STERLİN

Sterlin (£) Alış: 44,6974 TL

44,6974 TL Sterlin (£) Satış: 44,7247 TL

DÖVİZ VE DOLAR KURLARINDA SON DURUM

Dolar/TL kuru 34 lirayı aşarak 34.00150 seviyesini gördü. Böylece kurdaki haftalık yükseliş yüzde 1'i aşarken, dolar/TL kuru da tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmış oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, dün (22 Ağustos) yayımladığı yazıda artan döviz talebine dikkat çekmişti. Yazıda, döviz mevduat taleplerinin daha çok cari fazla ve Kur Korumalı Mevduat'tan (KKM) çıkışlardan kaynaklandığına vurgu yapılmıştı.

Dün açıklanan veriler bireylerin döviz hesaplarının 1 milyar 182,40 milyon dolar arttığını göstermişti. 16 Ağustos ile biten haftada KKM hesapları da 49,7 milyar dolara inmişti.

Küresel piyasalar bugün Fed Başkanı Jerome Powell'dan güvercin açıklamalar bekliyor. Fed Başkanı Powell'ın Jackson Hole toplantısında yapacağı konuşmada eylül ayındaki faiz indirimini işaret etmesi bekleniyor.