Dolar kaç TL, ne kadar? 23 Ekim 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL?

Dolar kaç TL, ne kadar? 23 Ekim euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 34,2542 liradan, euro 36,9813 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar, euro, sterlin ne kadar oldu sorusunu güngeme getiriyor. Peki, dolar kaç tl, ne kadar? 23 Ekim 2024 Euro, dolar, sterlin kaç TL? İşte Euro, dolar, sterlin fiyatları!

23 EKİM 2024 EURO, DOLAR, STERLİN KAÇ TL?

23 Ekim 2024 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları döviz kuru saat 10.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 34,2542 TL 34,2629 TL Euro (€) 36,9813 TL 36,9935 TL İngiliz Sterlini (£) 44,5006 TL 44,5190 TL

*Döviz fiyatları 10.00'da yazılmıştır.

ABD DOLARI, EURO STERLİN KURLARI

23 Ekim 2024 saat 10.00 itibariyle dolar, euro ve sterlin türk lirası alış ve satış karşılıkları şu şekilde:

ABD Doları

Dolar ($) Alış: 34,2542 TL

34,2542 TL Dolar ($) Satış: 34,2629 TL

EURO

Euro (€) Alış: 36,9813 TL

36,9813 TL Euro (€) Satış: 36,9935 TL

STERLİN

Sterlin (£) Alış: 44,5006 TL

44,5006 TL Sterlin (£) Satış: 44,5190 TL

100 dolar ne kadar, kaç TL?

100 dolar toplamda 3.425,42 Türk lirasına eşittir.

1 dolar ne kadar, kaç TL?

1 dolar kaç lira sorusu araştırılıyor. 23 Ekim 2024 saat 10.00 itibariyle 1 Amerikan Doları 34,2542 TL'den alış, 34,2629 TL'den satış işlemi görmektedir.

100 euro ne kadar, kaç TL?

100 euro toplamda 3.698,13 Türk Lirasına eşittir.

1 euro ne kadar, kaç TL?

1 euro kaç TL sorusu araştırılıyor. 23 Ekim 2024 saat 10.00 itibariyle 1 euro (€) 36,9813 TL'den alış, 36,9935 TL'den satış işlemi görmektedir.

DOLAR VE DÖVİZ KURLARINDA SON DURUM

Dün doların satış fiyatı 34,2410 lira, euronun satış fiyatı ise 37,0330 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASALAR KARIŞIK SEYREDİYOR

Küresel piyasalarda, ABD'de yoğunlaşan bilanço sezonunda şirket karlılıklarının ağırlıklı olarak beklentilerden iyi gelmesine karşın yatırımcıların temkinli davranması sonrası karışık bir seyir izleniyor.

ABD'de enflasyonla mücadelenin resesyonla sonuçlanıp sonuçlanmayacağına yönelik belirsizlikler varlığını korurken, son makroekonomik veriler ve beklentilerin üzerinde gelen şirket karlılıkları ülkedeki ekonomik aktiviteye yönelik iyimserliği besliyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirim hızına yönelik belirsizliklerin olduğunu kaydederek, sağlıklı bir istihdam piyasası ve ekonomik aktivitenin Fed'in enflasyonla mücadele konusunda işini kolaylaştırabileceğini söyledi.

Fed'in faiz oranını 50 baz puan düşürmesinden sonra ABD'nin 10 yıl vadeli hazine tahvili faizinin arttığına ve yüzde 4,24 seviyesine kadar yükseldiğine işaret eden analistler, bu hareketin iyileşen ekonomik verilerin yanı sıra Bankanın bundan sonraki faiz indirimlerinde daha agresif olmayacağına dair beklentilerden kaynaklandığını söyledi.

ONS ALTIN REKOR KIRDI

Altının ons fiyatı ise merkez bankalarının güvercin duruşu ve devam eden jeopolitik gerilimlerle dün yüzde 1,1 yükselişle 2 bin 748,91 dolardan kapanırken, yeni işlem gününde rekor tazeleyerek bir önceki kapanışın hemen üzerinde 2 bin 750 dolar seviyesinde bulunuyor.

Bununla beraber, gümüşün ons fiyatı dün yüzde 2,7 artışla 34,70 seviyesinden kapanarak yükseliş eğilimini üst üste altıncı iş gününe taşırken, yeni işlem gününde yüzde 0,3 azalışla 34,74 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varil fiyatı ise dün yüzde 2,1 yükselişle 75,29 dolardan kapanırken, bugün yüzde 0,3 artışla 75,61 dolar seviyelerinde bulunuyor.

Avrupa borsalarında dün negatif bir seyir hakim olurken, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın bugün yapacağı açıklamalar yatırımcıların odağına yerleşti. Asya tarafında yeni işlem gününde Japonya hariç pozitif bir seyir öne çıkıyor.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle: