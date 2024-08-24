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Dolar kaç TL, ne kadar? 24 Ağustos 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL?

Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar kaç TL, ne kadar sorusunu araştırıyor. 24 Ağustos 2024 euro, dolar, sterlin güne yükselişle başladı. Dolar alış fiyatı güne 33,9662 TL'den başlarken euro alış fiyatı ise 37,9926 TL üzerinden işlem görüyor. Peki dolar kaç TL, ne kadar? 24 Ağustos 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL oldu detayları haberimizde!

BirBilgi
  • 24.08.2024 09:01
  • Giriş: 24.08.2024 09:01
  • Güncelleme: 24.08.2024 09:06
Dolar kaç TL, ne kadar? 24 Ağustos 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL?

Dolar kaç TL, ne kadar? 24 Ağustos euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 33,9662 liradan, Euro 37,9926 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar, euro, sterlin ne kadar oldu sorusunu güngeme getiriyor. Peki, dolar kaç tl, ne kadar? 24 Ağustos 2024 Euro, dolar, sterlin kaç TL? İşte Euro, dolar, sterlin fiyatları!

24 AĞUSTOS 2024 EURO, DOLAR, STERLİN KAÇ TL?

24 Ağustos 2024 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları saat 09.00 itibariyle şu şekilde:

VarlıkAlış (TL)Satış (TL)
ABD Doları (USD / $)33,9662 TL33,9872 TL
Euro (€)37,9926 TL38,0601 TL
İngiliz Sterlini (£)44,8659 TL44,9484 TL

*Döviz fiyatları 09.00'da yazılmıştır.

DOLAR KAÇ TL, NE KADAR?

24 Ağustos 2024 saat 09.00 itibariyle dolar, euro ve sterlin türk lirası alış ve satış karşılıkları şu şekilde:

ABD Doları

  • Dolar ($) Alış: 33,9662 TL
  • Dolar ($) Satış: 33,9872 TL

EURO

  • Euro (€) Alış: 37,9926 TL
  • Euro (€) Satış: 38,0601 TL

STERLİN

  • Sterlin (£) Alış: 44,8659 TL
  • Sterlin (£) Satış: 44,9484 TL

DÖVİZ VE DOLAR KURLARINDA SON DURUM

Dolar/TL, yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından saat 09.00 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,30 artışla 33,9662 TL'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL de önceki kapanışına göre yüzde 0,72 değer kazancıyla 37,9926 TL'den, sterlin/TL ise önceki kapanışına göre yüzde 1,20 artışla 44,8659 TL'ten satılıyor.

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