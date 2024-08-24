Dolar kaç TL, ne kadar? 24 Ağustos 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL?

Dolar kaç TL, ne kadar? 24 Ağustos euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 33,9662 liradan, Euro 37,9926 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar, euro, sterlin ne kadar oldu sorusunu güngeme getiriyor. Peki, dolar kaç tl, ne kadar? 24 Ağustos 2024 Euro, dolar, sterlin kaç TL? İşte Euro, dolar, sterlin fiyatları!

24 AĞUSTOS 2024 EURO, DOLAR, STERLİN KAÇ TL?

24 Ağustos 2024 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları saat 09.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 33,9662 TL 33,9872 TL Euro (€) 37,9926 TL 38,0601 TL İngiliz Sterlini (£) 44,8659 TL 44,9484 TL

DOLAR KAÇ TL, NE KADAR?

24 Ağustos 2024 saat 09.00 itibariyle dolar, euro ve sterlin türk lirası alış ve satış karşılıkları şu şekilde:

ABD Doları

Dolar ($) Alış: 33,9662 TL

33,9662 TL Dolar ($) Satış: 33,9872 TL

EURO

Euro (€) Alış: 37,9926 TL

37,9926 TL Euro (€) Satış: 38,0601 TL

STERLİN

Sterlin (£) Alış: 44,8659 TL

44,8659 TL Sterlin (£) Satış: 44,9484 TL

DÖVİZ VE DOLAR KURLARINDA SON DURUM

Dolar/TL, yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından saat 09.00 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,30 artışla 33,9662 TL'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL de önceki kapanışına göre yüzde 0,72 değer kazancıyla 37,9926 TL'den, sterlin/TL ise önceki kapanışına göre yüzde 1,20 artışla 44,8659 TL'ten satılıyor.