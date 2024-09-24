Dolar kaç TL, ne kadar? 24 Eylül 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL?

Dolar kaç TL, ne kadar? 24 Eylül euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 34,1515 liradan, euro 37,9601 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar, euro, sterlin ne kadar oldu sorusunu güngeme getiriyor. Peki, dolar kaç tl, ne kadar? 24 Eylül 2024 Euro, dolar, sterlin kaç TL? İşte Euro, dolar, sterlin fiyatları!

24 EYLÜL 2024 EURO, DOLAR, STERLİN KAÇ TL?

24 Eylül 2024 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları döviz kuru saat 09.30 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 34,1515 TL 34,1597 TL Euro (€) 37,9601 TL 37,9734 TL İngiliz Sterlini (£) 45,5559 TL 45,5672 TL

ABD DOLARI, EURO STERLİN KURLARI

24 Eylül 2024 saat 09.30 itibariyle dolar, euro ve sterlin türk lirası alış ve satış karşılıkları şu şekilde:

ABD Doları

Dolar ($) Alış: 34,1515 TL

34,1515 TL Dolar ($) Satış: 34,1597 TL

EURO

Euro (€) Alış: 37,9601 TL

37,9601 TL Euro (€) Satış: 37,9734 TL

STERLİN

Sterlin (£) Alış: 45,5559 TL

45,5559 TL Sterlin (£) Satış: 45,5672 TL

100 dolar ne kadar, kaç TL?

100 dolar toplamda 3.415,15 Türk lirasına eşittir.

1 dolar ne kadar, kaç TL?

1 dolar kaç lira sorusu araştırılıyor. 24 Eylül 2024 saat 09.30 itibariyle 1 Amerikan Doları 34,1515 TL'den alış, 34,1597 TL'den satış işlemi görmektedir.

100 euro ne kadar, kaç TL?

100 euro toplamda 3.796,01 Türk Lirasına eşittir.

1 euro ne kadar, kaç TL?

1 euro kaç TL sorusu araştırılıyor. 24 Eylül 2024 saat 09.30 itibariyle 1 euro (€) 37,9601 TL'den alış, 37,9734 TL'den satış işlemi görmektedir.

DOLAR VE DÖVİZ KURLARINDA SON DURUM

İstanbul serbest piyasada dolar 34,1515 liradan, euro 37,9601 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 34,1515 liradan alınan dolar, 34,1597 liradan satılıyor.

37,9601 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 37,9734 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 34,1530 lira, euronun satış fiyatı ise 38,0280 lira olmuştu.