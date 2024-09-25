Dolar kaç TL, ne kadar? 25 Eylül 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL?

Dolar kaç TL, ne kadar? 25 Eylül euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 34,1334 liradan, euro 38,2307 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar, euro, sterlin ne kadar oldu sorusunu güngeme getiriyor. Peki, dolar kaç tl, ne kadar? 25 Eylül 2024 Euro, dolar, sterlin kaç TL? İşte Euro, dolar, sterlin fiyatları!

25 EYLÜL 2024 EURO, DOLAR, STERLİN KAÇ TL?

25 Eylül 2024 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları döviz kuru saat 10.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 34,1334 TL 34,1398 TL Euro (€) 38,2307 TL 38,2393 TL İngiliz Sterlini (£) 45,7354 TL 45,7548 TL

*Döviz fiyatları 10.00'da yazılmıştır.

ABD DOLARI, EURO STERLİN KURLARI

25 Eylül 2024 saat 10.00 itibariyle dolar, euro ve sterlin türk lirası alış ve satış karşılıkları şu şekilde:

ABD Doları

Dolar ($) Alış: 34,1334 TL

34,1334 TL Dolar ($) Satış: 34,1398 TL

EURO

Euro (€) Alış: 38,2307 TL

38,2307 TL Euro (€) Satış: 38,2393 TL

STERLİN

Sterlin (£) Alış: 45,7354 TL

45,7354 TL Sterlin (£) Satış: 45,7548 TL

100 dolar ne kadar, kaç TL?

100 dolar toplamda 3.413,34 Türk lirasına eşittir.

1 dolar ne kadar, kaç TL?

1 dolar kaç lira sorusu araştırılıyor. 25 Eylül 2024 saat 10.00 itibariyle 1 Amerikan Doları 34,1334 TL'den alış, 34,1398 TL'den satış işlemi görmektedir.

100 euro ne kadar, kaç TL?

100 euro toplamda 3.823,07 Türk Lirasına eşittir.

1 euro ne kadar, kaç TL?

1 euro kaç TL sorusu araştırılıyor. 25 Eylül 2024 saat 10.00 itibariyle 1 euro (€) 38,2307 TL'den alış, 38,2393 TL'den satış işlemi görmektedir.

DOLAR VE DÖVİZ KURLARINDA SON DURUM

Dün doların satış fiyatı 34,1110 lira, euronun satış fiyatı ise 38,0940 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASALARDA SON DURUM

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirim döngüsüne başlamasının ardından artan risk iştahı, resesyon endişesini besleyen veriler ve jeopolitik risklere karşın güçlü kalmaya devam ediyor.

ABD'de ekonomisinde enflasyona yönelik riskler yerini resesyon endişelerine bırakırken, ekonomik aktivite ve işgücü piyasasından gelecek sinyallerin Fed'in kasım ve aralık ayında atacağı adımların boyutuna yönelik bilgi vermesi bekleniyor.

Analistler, imalat sanayinde daralmayı işaret eden veriler ve Ortadoğu'da genişleyen çatışmaların risk algısını beslemesine karşın Fed'in gevşeme döngüsüne başlamasıyla "yumuşak iniş" beklentilerinin güçlenmesinin risk iştahını desteklediğini söyledi.

ALTIN ONS REKOR ÜSTÜNE REKOR KIRDI

4 işlem günü üst üste rekor kıran ons altın fiyatı, tarihi yüksek seviyesini 2.670,38 dolara çıkarırken, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 2.658 dolar seviyesinde bulunuyor.

Brent petrolün varil fiyatı dün yüzde 1,3 artışla 74,5 dolardan kapanmasının ardından şu sıralarda yüzde 0,3 düşüşle 74,3 dolar seviyesinde bulunuyor.

Avrupa borsalarında dün alış ağırlıklı bir seyir hakim olurken, Avrupa Merkez Bankası (ECB) yıl sonuna kadar atacağı adımların büyüklüğüne yönelik belirsizlikler devam ediyor.

Asya tarafında yeni işlem gününde dün Çin Merkez Bankasının (PBoC) açıkladığı ekonomik teşviklerin etkisiyle Güney Kore hariç alıcılı bir seyir izleniyor.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, eylül ayı sektörel enflasyon beklentileri

14.00 ABD, haftalık mortgage başvuruları

17.00 ABD, ağustos ayı yeni konut satışları