Dolar kaç TL, ne kadar? 25 Kasım 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL?

Dolar kaç TL, ne kadar? 25 Kasım euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 34,5860 liradan, euro 36,2800 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar, euro, sterlin ne kadar oldu sorusunu güngeme getiriyor. Peki, dolar kaç tl, ne kadar? 25 Kasım 2024 Euro, dolar, sterlin kaç TL? İşte Euro, dolar, sterlin fiyatları!

25 KASIM 2024 EURO, DOLAR, STERLİN KAÇ TL?

25 Kasım 2024 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları döviz kuru saat 09.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 34,5860 TL 34,5927 TL Euro (€) 36,2800 TL 36,3071 TL İngiliz Sterlini (£) 43,5840 TL 43,6185 TL

*Döviz fiyatları 09.00'da yazılmıştır.

ABD DOLARI, EURO STERLİN KURLARI

25 Kasım 2024 saat 09.00 itibariyle dolar, euro ve sterlin türk lirası alış ve satış karşılıkları şu şekilde:

ABD Doları

Dolar ($) Alış: 34,5860 TL

34,5860 TL Dolar ($) Satış: 34,5927 TL

EURO

Euro (€) Alış: 36,2800 TL

36,2800 TL Euro (€) Satış: 36,3071 TL

STERLİN

Sterlin (£) Alış: 43,5840 TL

43,5840 TL Sterlin (£) Satış: 43,6185 TL

100 dolar ne kadar, kaç TL?

100 dolar toplamda 3.458,60 Türk lirasına eşittir.

1 dolar ne kadar, kaç TL?

1 dolar kaç lira sorusu araştırılıyor. 25 Kasım 2024 saat 09.00 itibariyle 1 Amerikan Doları 34,5860 TL'den alış, 34,5927 TL'den satış işlemi görmektedir.

100 euro ne kadar, kaç TL?

100 euro toplamda 3.628,00 Türk Lirasına eşittir.

1 euro ne kadar, kaç TL?

1 euro kaç TL sorusu araştırılıyor. 25 Kasım 2024 saat 09.00 itibariyle 1 euro (€) 36,2800 TL'den alış, 36,3071 TL'den satış işlemi görmektedir.

DOLAR VE DÖVİZ KURLARINDA SON DURUM

İstanbul serbest piyasada dolar 34,5820 liradan, euro 36,2660 liradan haftaya başladı.

Serbest piyasada 34,5800 liradan alınan dolar, 34,5820 liradan satılıyor.

36,2640 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 36,2660 lira olarak belirlendi.

Cuma günü doların satış fiyatı 34,5500 lira, euronun satış fiyatı ise 36,0330 lira olmuştu.