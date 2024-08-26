Dolar kaç TL, ne kadar? 26 Ağustos 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL?

Dolar kaç TL, ne kadar? 26 Ağustos euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 34,0168 liradan, Euro 38,0634 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar, euro, sterlin ne kadar oldu sorusunu güngeme getiriyor. Peki, dolar kaç tl, ne kadar? 26 Ağustos 2024 Euro, dolar, sterlin kaç TL? İşte Euro, dolar, sterlin fiyatları!

26 AĞUSTOS 2024 EURO, DOLAR, STERLİN KAÇ TL?

26 Ağustos 2024 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları saat 09.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 34,0168 TL 34,0234 TL Euro (€) 38,0634 TL 38,0825 TL İngiliz Sterlini (£) 44,9246 TL 44,9484 TL

DOLAR KAÇ TL, NE KADAR?

26 Ağustos 2024 saat 09.00 itibariyle dolar, euro ve sterlin türk lirası alış ve satış karşılıkları şu şekilde:

ABD Doları

Dolar ($) Alış: 34,0168 TL

34,0168 TL Dolar ($) Satış: 34,0234 TL

EURO

Euro (€) Alış: 38,0634 TL

38,0634 TL Euro (€) Satış: 38,0825 TL

STERLİN

Sterlin (£) Alış: 44,9246 TL

44,9246 TL Sterlin (£) Satış: 44,9506 TL

DÖVİZ VE DOLAR KURLARINDA SON DURUM

Dolar/TL, yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından saat 09.00 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,14 artışla 34,0168 TL'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL de önceki kapanışına göre yüzde 0,15 değer kazancıyla 38,0634 TL'den, sterlin/TL ise önceki kapanışına göre yüzde 0,10 artışla 44,9246 TL'ten satılıyor.