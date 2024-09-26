Dolar kaç TL, ne kadar? 26 Eylül 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL?

Dolar kaç TL, ne kadar? 26 Eylül euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 34,1561 liradan, euro 38,2026 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar, euro, sterlin ne kadar oldu sorusunu güngeme getiriyor. Peki, dolar kaç tl, ne kadar? 26 Eylül 2024 Euro, dolar, sterlin kaç TL? İşte Euro, dolar, sterlin fiyatları!

26 EYLÜL 2024 EURO, DOLAR, STERLİN KAÇ TL?

26 Eylül 2024 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları döviz kuru saat 14.30 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 34,1561 TL 34,1631 TL Euro (€) 38,2026 TL 38,2207 TL İngiliz Sterlini (£) 45,7341 TL 45,7555 TL

*Döviz fiyatları 14.30'da yazılmıştır.

ABD DOLARI, EURO STERLİN KURLARI

26 Eylül 2024 saat 14.30 itibariyle dolar, euro ve sterlin türk lirası alış ve satış karşılıkları şu şekilde:

ABD Doları

Dolar ($) Alış: 34,1561 TL

34,1561 TL Dolar ($) Satış: 34,1631 TL

EURO

Euro (€) Alış: 38,2026 TL

38,2026 TL Euro (€) Satış: 38,2207 TL

STERLİN

Sterlin (£) Alış: 45,7341 TL

45,7341 TL Sterlin (£) Satış: 45,7555 TL

100 dolar ne kadar, kaç TL?

100 dolar toplamda 3.415,61 Türk lirasına eşittir.

1 dolar ne kadar, kaç TL?

1 dolar kaç lira sorusu araştırılıyor. 26 Eylül 2024 saat 14.30 itibariyle 1 Amerikan Doları 34,1561 TL'den alış, 34,1631 TL'den satış işlemi görmektedir.

100 euro ne kadar, kaç TL?

100 euro toplamda 3.820,26 Türk Lirasına eşittir.

1 euro ne kadar, kaç TL?

1 euro kaç TL sorusu araştırılıyor. 26 Eylül 2024 saat 14.30 itibariyle 1 euro (€) 38,2026 TL'den alış, 38,2207 TL'den satış işlemi görmektedir.