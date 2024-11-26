Dolar kaç TL, ne kadar? 26 Kasım 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL?

Dolar kaç TL, ne kadar? 26 Kasım euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 34,6058 liradan, euro 36,3117 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar, euro, sterlin ne kadar oldu sorusunu güngeme getiriyor. Peki, dolar kaç tl, ne kadar? 26 Kasım 2024 Euro, dolar, sterlin kaç TL? İşte Euro, dolar, sterlin fiyatları!

26 KASIM 2024 EURO, DOLAR, STERLİN KAÇ TL?

26 Kasım 2024 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları döviz kuru saat 09.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 34,6058 TL 34,6220 TL Euro (€) 36,3117 TL 36,3352 TL İngiliz Sterlini (£) 43,4810 TL 43,6185 TL

*Döviz fiyatları 09.00'da yazılmıştır.

ABD DOLARI, EURO STERLİN KURLARI

26 Kasım 2024 saat 09.00 itibariyle dolar, euro ve sterlin türk lirası alış ve satış karşılıkları şu şekilde:

ABD Doları

Dolar ($) Alış: 34,6058 TL

34,6058 TL Dolar ($) Satış: 34,6220 TL

EURO

Euro (€) Alış: 36,3117 TL

36,3117 TL Euro (€) Satış: 36,3352 TL

STERLİN

Sterlin (£) Alış: 43,4810 TL

43,4810 TL Sterlin (£) Satış: 43,5363 TL

100 dolar ne kadar, kaç TL?

100 dolar toplamda 3.460,58 Türk lirasına eşittir.

1 dolar ne kadar, kaç TL?

1 dolar kaç lira sorusu araştırılıyor. 26 Kasım 2024 saat 09.00 itibariyle 1 Amerikan Doları 34,6058 TL'den alış, 34,6220 TL'den satış işlemi görmektedir.

100 euro ne kadar, kaç TL?

100 euro toplamda 3.631,17 Türk Lirasına eşittir.

1 euro ne kadar, kaç TL?

1 euro kaç TL sorusu araştırılıyor. 26 Kasım 2024 saat 09.00 itibariyle 1 euro (€) 36,3117 TL'den alış, 36,3352 TL'den satış işlemi görmektedir.

DOLAR VE DÖVİZ KURLARINDA SON DURUM

İstanbul serbest piyasada dolar 34,6180 liradan, euro 36,3300 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 34,6160 liradan alınan dolar, 34,6180 liradan satılıyor. 36,3280 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 36,3300 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 34,5850 lira, euronun satış fiyatı ise 36,4320 lira olmuştu.

EKONOMİSTLERİN BEKLENTİSİ NE?

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 29 Kasım'da açıklanacak 2024 yılı 3. çeyrek gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerine ilişkin beklenti anketi, 9 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Anket sonuçlarına göre, ekonomistler, bu yılın 3. çeyreğinde Türkiye ekonomisinin yıllık bazda yüzde 2,64 büyüdüğünü tahmin ediyor. Ankete katılan ekonomistlerin 2024'ün 3. çeyreğine ilişkin büyüme beklentileri, yüzde 2,40 ile yüzde 3,10 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin 2024 yılının tamamına ilişkin büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde 2,98 oldu. Söz konusu beklentiye ilişkin tahminler en düşük yüzde 2,70, en yüksek yüzde 3,20 olarak kayıtlara geçti.

Öte yandan, 8 ekonomistin 2025 sonuna ilişkin büyüme tahminlerinin ortalaması yüzde 3 oldu.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, kasım ayı sektörel enflasyon beklentileri

17.00 ABD, eylül ayı konut fiyat endeksi

18.00 ABD, kasım ayı New York Fed tüketici güven endeksi

18.00 ABD, ekim ayı yeni konut satışları

18.00 ABD, kasım ayı Richmond Fed imalat sanayi endeksi

22.00 ABD, FOMC Toplantı Tutanakları