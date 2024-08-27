Dolar kaç TL, ne kadar? 27 Ağustos 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL?

Dolar kaç TL, ne kadar? 27 Ağustos euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 34,0294 liradan, Euro 38,0429 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar, euro, sterlin ne kadar oldu sorusunu güngeme getiriyor. Peki, dolar kaç tl, ne kadar? 27 Ağustos 2024 Euro, dolar, sterlin kaç TL? İşte Euro, dolar, sterlin fiyatları!

27 AĞUSTOS 2024 EURO, DOLAR, STERLİN KAÇ TL?

27 Ağustos 2024 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları saat 09.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 34,0294 TL 34,0371 TL Euro (€) 38,0429 TL 38,0535 TL İngiliz Sterlini (£) 44,9564 TL 44,9699 TL

DOLAR KAÇ TL, NE KADAR?

27 Ağustos 2024 saat 09.00 itibariyle dolar, euro ve sterlin türk lirası alış ve satış karşılıkları şu şekilde:

ABD Doları

Dolar ($) Alış: 34,0294 TL

34,0294 TL Dolar ($) Satış: 34,0371 TL

EURO

Euro (€) Alış: 38,0429 TL

38,0429 TL Euro (€) Satış: 38,0535 TL

STERLİN

Sterlin (£) Alış: 44,9564 TL

44,9564 TL Sterlin (£) Satış: 44,9699 TL

DÖVİZ VE DOLAR KURLARINDA SON DURUM

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) özeti ve sektörel enflasyon beklentileri, yurt dışında ise ABD'de konut fiyat endeksi ile New York Fed tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini dile getirdi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle: