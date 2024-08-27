Dolar kaç TL, ne kadar? 27 Ağustos 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL?
Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar kaç TL, ne kadar sorusunu araştırıyor. 27 Ağustos 2024 euro, dolar, sterlin güne yükselişle başladı. Dolar alış fiyatı güne 34,0294 TL'den başlarken euro alış fiyatı ise 38,0429 TL üzerinden işlem görüyor. Peki dolar kaç TL, ne kadar? 27 Ağustos 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL oldu detayları haberimizde!
Dolar kaç TL, ne kadar? 27 Ağustos euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 34,0294 liradan, Euro 38,0429 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar, euro, sterlin ne kadar oldu sorusunu güngeme getiriyor. Peki, dolar kaç tl, ne kadar? 27 Ağustos 2024 Euro, dolar, sterlin kaç TL? İşte Euro, dolar, sterlin fiyatları!
27 AĞUSTOS 2024 EURO, DOLAR, STERLİN KAÇ TL?
27 Ağustos 2024 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları saat 09.00 itibariyle şu şekilde:
|Varlık
|Alış (TL)
|Satış (TL)
|ABD Doları (USD / $)
|34,0294 TL
|34,0371 TL
|Euro (€)
|38,0429 TL
|38,0535 TL
|İngiliz Sterlini (£)
|44,9564 TL
|44,9699 TL
*Döviz fiyatları 09.00'da yazılmıştır.
DOLAR KAÇ TL, NE KADAR?
27 Ağustos 2024 saat 09.00 itibariyle dolar, euro ve sterlin türk lirası alış ve satış karşılıkları şu şekilde:
ABD Doları
- Dolar ($) Alış: 34,0294 TL
- Dolar ($) Satış: 34,0371 TL
EURO
- Euro (€) Alış: 38,0429 TL
- Euro (€) Satış: 38,0535 TL
STERLİN
- Sterlin (£) Alış: 44,9564 TL
- Sterlin (£) Satış: 44,9699 TL
DÖVİZ VE DOLAR KURLARINDA SON DURUM
Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) özeti ve sektörel enflasyon beklentileri, yurt dışında ise ABD'de konut fiyat endeksi ile New York Fed tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini dile getirdi.
Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:
- 10.00 Türkiye, ağustos ayı sektörel enflasyon beklentileri
- 14.00 Türkiye, ağustos ayı TCMB PPK toplantı özeti
- 16.00 ABD, haziran ayı konut fiyat endeksi
- 17.00 ABD, ağustos ayı New York Fed tüketici güven endeksi
- 17.00 ABD, ağustos ayı Richmond Fed imalat sanayi endeksi