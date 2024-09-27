Dolar kaç TL, ne kadar? 27 Eylül 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL?

Dolar kaç TL, ne kadar? 27 Eylül euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 34,1853 liradan, euro 38,1730 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar, euro, sterlin ne kadar oldu sorusunu güngeme getiriyor. Peki, dolar kaç tl, ne kadar? 27 Eylül 2024 Euro, dolar, sterlin kaç TL? İşte Euro, dolar, sterlin fiyatları!

27 EYLÜL 2024 EURO, DOLAR, STERLİN KAÇ TL?

27 Eylül 2024 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları döviz kuru saat 13.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 34,1853 TL 34,1912 TL Euro (€) 38,1730 TL 38,1896 TL İngiliz Sterlini (£) 45,7657 TL 45,7808 TL

*Döviz fiyatları 13.00'da yazılmıştır.

ABD DOLARI, EURO STERLİN KURLARI

27 Eylül 2024 saat 13.00 itibariyle dolar, euro ve sterlin türk lirası alış ve satış karşılıkları şu şekilde:

ABD Doları

Dolar ($) Alış: 34,1853 TL

34,1853 TL Dolar ($) Satış: 34,1912 TL

EURO

Euro (€) Alış: 38,1730 TL

38,1730 TL Euro (€) Satış: 38,1896 TL

STERLİN

Sterlin (£) Alış: 45,7657 TL

45,7657 TL Sterlin (£) Satış: 45,7808 TL

100 dolar ne kadar, kaç TL?

100 dolar toplamda 3.418,53 Türk lirasına eşittir.

1 dolar ne kadar, kaç TL?

1 dolar kaç lira sorusu araştırılıyor. 27 Eylül 2024 saat 13.00 itibariyle 1 Amerikan Doları 34,1853 TL'den alış, 34,1912 TL'den satış işlemi görmektedir.

100 euro ne kadar, kaç TL?

100 euro toplamda 3.817,30 Türk Lirasına eşittir.

1 euro ne kadar, kaç TL?

1 euro kaç TL sorusu araştırılıyor. 27 Eylül 2024 saat 13.00 itibariyle 1 euro (€) 38,1730 TL'den alış, 38,1896 TL'den satış işlemi görmektedir.

DOLAR VE DÖVİZ KURLARINDA SON DURUM

Dün doların satış fiyatı 34,1510 lira, euronun satış fiyatı ise 38,1370 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASALAR VE DÖVİZ KURU

Küresel piyasalarda, ABD ekonomisinin bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 3 ile beklentilerin dahilinde büyümesinin ardından ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonla mücadeleyi "yumuşak iniş" ile sonlandırabileceği ve ekonomiye zarar vermeyeceği öngörüsüyle pozitif bir seyir izleniyor.

Avrupa borsalarında dün alış ağırlıklı bir seyir hakim olurken, bölgede ekonomik aktivitenin yavaşlayabileceği endişeleri varlığını koruyor.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) gevşeme sürecinin hızı ve büyüklüğüne yönelik belirsizlikler varlığını korurken, ekonomik aktivitedeki durgunluk sinyallerinin bankanın güvercin tavrını artırabileceği öngörülüyor.

Asya tarafında yeni işlem gününde Güney Kore hariç pozitif bir seyir hakim olurken, Çin Merkez Bankası (PBoC), banka ve kredi kuruluşları için zorunlu karşılık oranlarını 50 baz puan düşürdüğünü bildirdi.

PBoC'den yapılan açıklamada, zorunlu karşılık oranlarının bugünden itibaren yüzde 0,5 oranında azaltılacağı belirtildi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle: