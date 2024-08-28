Dolar kaç TL, ne kadar? 28 Ağustos 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL?

Dolar kaç TL, ne kadar? 28 Ağustos euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 34,0439 liradan, Euro 38,1428 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar, euro, sterlin ne kadar oldu sorusunu güngeme getiriyor. Peki, dolar kaç tl, ne kadar? 28 Ağustos 2024 Euro, dolar, sterlin kaç TL? İşte Euro, dolar, sterlin fiyatları!

28 AĞUSTOS 2024 EURO, DOLAR, STERLİN KAÇ TL?

28 Ağustos 2024 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları saat 11.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 34,0439 TL 34,0500 TL Euro (€) 38,1428 TL 38,1604 TL İngiliz Sterlini (£) 45,2383 TL 45,2636 TL

DOLAR KAÇ TL, NE KADAR?

28 Ağustos 2024 saat 11.00 itibariyle dolar, euro ve sterlin türk lirası alış ve satış karşılıkları şu şekilde:

ABD Doları

Dolar ($) Alış: 34,0439 TL

34,0439 TL Dolar ($) Satış: 34,0500 TL

EURO

Euro (€) Alış: 38,1428 TL

38,1428 TL Euro (€) Satış: 38,1604 TL

STERLİN

Sterlin (£) Alış: 45,2383 TL

45,2383 TL Sterlin (£) Satış: 45,2636 TL

DÖVİZ VE DOLAR KURLARINDA SON DURUM

Geçen haftayı dolar karşısında yüzde 0,9 kayıp ile kapatan TL, ay başından bu yana ise yüzde 2,6 değer yitirdi.

GÖZLER FED'DE

Öte yandan ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın geçen hafta faiz indirimlerine yeşil ışık yakmasına karşın, bankanın yıl sonuna kadar atacağı adımlara ilişkin belirsizlikler varlık fiyatlamaları zorlaştırıyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın yıl sonuna kadar 100 baz puanlık faiz indirimine gideceğine kesin gözüyle bakılırken, 50 baz puanlık faiz indiriminin kasımdaki toplantıda yapılabileceği öngörülüyor.

Fed yetkilileri konuya ilişkin sözle yönlendirmelerine devam ederken, bu durum dolar endeksinin yönü üzerinde etkili olmaya devam ediyor.