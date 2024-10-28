Dolar kaç TL, ne kadar? 28 Ekim 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL?

Dolar kaç TL, ne kadar? 28 Ekim euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 34,2811 liradan, euro 37,0551 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar, euro, sterlin ne kadar oldu sorusunu güngeme getiriyor. Peki, dolar kaç tl, ne kadar? 28 Ekim 2024 Euro, dolar, sterlin kaç TL? İşte Euro, dolar, sterlin fiyatları!

28 EKİM 2024 EURO, DOLAR, STERLİN KAÇ TL?

28 Ekim 2024 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları döviz kuru saat 10.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 34,2811 TL 34,2894 TL Euro (€) 37,0551TL 37,0667 TL İngiliz Sterlini (£) 44,4617 TL 44,4761 TL

*Döviz fiyatları 10.00'da yazılmıştır.

ABD DOLARI, EURO STERLİN KURLARI

28 Ekim 2024 saat 10.00 itibariyle dolar, euro ve sterlin türk lirası alış ve satış karşılıkları şu şekilde:

ABD Doları

Dolar ($) Alış: 34,2811 TL

34,2811 TL Dolar ($) Satış: 34,2894 TL

EURO

Euro (€) Alış: 37,0551 TL

37,0551 TL Euro (€) Satış: 37,0667 TL

STERLİN

Sterlin (£) Alış: 44,4617 TL

44,4617 TL Sterlin (£) Satış: 44,4761 TL

100 dolar ne kadar, kaç TL?

100 dolar toplamda 3.428,11 Türk lirasına eşittir.

1 dolar ne kadar, kaç TL?

1 dolar kaç lira sorusu araştırılıyor. 28 Ekim 2024 saat 10.00 itibariyle 1 Amerikan Doları 34,2811 TL'den alış, 34,2894 TL'den satış işlemi görmektedir.

100 euro ne kadar, kaç TL?

100 euro toplamda 3.705,51 Türk Lirasına eşittir.

1 euro ne kadar, kaç TL?

1 euro kaç TL sorusu araştırılıyor. 28 Ekim 2024 saat 10.00 itibariyle 1 euro (€) 37,0551 TL'den alış, 37,0667 TL'den satış işlemi görmektedir.

DOLAR VE DÖVİZ KURLARINDA SON DURUM

İstanbul serbest piyasada dolar 34,2970 liradan, euro 37,0010 liradan haftaya başladı.

Serbest piyasada 34,2950 liradan alınan dolar, 34,2970 liradan satılıyor.

36,9990 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 37,0010 lira olarak belirlendi.

Cuma günü doların satış fiyatı 34,2890 lira, euronunsatış fiyatı ise 37,2160 lira olmuştu.