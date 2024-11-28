Dolar kaç TL, ne kadar? 28 Kasım 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL?

Dolar kaç TL, ne kadar? 28 Kasım euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 34,6421 liradan, euro 36,5849 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar, euro, sterlin ne kadar oldu sorusunu güngeme getiriyor. Peki, dolar kaç tl, ne kadar? 28 Kasım 2024 Euro, dolar, sterlin kaç TL? İşte Euro, dolar, sterlin fiyatları!

28 KASIM 2024 EURO, DOLAR, STERLİN KAÇ TL?

28 Kasım 2024 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları döviz kuru saat 09.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 34,6421 TL 34,6496 TL Euro (€) 36,5849 TL 36,6181 TL İngiliz Sterlini (£) 43,4810 TL 43,6185 TL

*Döviz fiyatları 09.00'da yazılmıştır.

ABD DOLARI, EURO STERLİN KURLARI

28 Kasım 2024 saat 09.00 itibariyle dolar, euro ve sterlin türk lirası alış ve satış karşılıkları şu şekilde:

ABD Doları

Dolar ($) Alış: 34,6421 TL

34,6421 TL Dolar ($) Satış: 34,6496 TL

EURO

Euro (€) Alış: 36,5849 TL

36,5849 TL Euro (€) Satış: 36,6181 TL

STERLİN

Sterlin (£) Alış: 43,4810 TL

43,4810 TL Sterlin (£) Satış: 43,5363 TL

100 dolar ne kadar, kaç TL?

100 dolar toplamda 3.464,21 Türk lirasına eşittir.

1 dolar ne kadar, kaç TL?

1 dolar kaç lira sorusu araştırılıyor. 28 Kasım 2024 saat 09.00 itibariyle 1 Amerikan Doları 34,6421 TL'den alış, 34,6496 TL'den satış işlemi görmektedir.

100 euro ne kadar, kaç TL?

100 euro toplamda 3.658,49 Türk Lirasına eşittir.

1 euro ne kadar, kaç TL?

1 euro kaç TL sorusu araştırılıyor. 28 Kasım 2024 saat 09.00 itibariyle 1 euro (€) 36,5849 TL'den alış, 36,6181 TL'den satış işlemi görmektedir.

DOLAR VE DÖVİZ KURLARINDA SON DURUM

İstanbul serbest piyasada dolar 34,6560 liradan, euro 36,6520 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 34,6540 liradan alınan dolar, 34,6560 liradan satılıyor.

36,6500 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 36,6520 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 34,6580 lira, euronun satış fiyatı ise 36,6410 lira olmuştu.