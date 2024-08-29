Dolar kaç TL, ne kadar? 29 Ağustos 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL?

Dolar kaç TL, ne kadar? 29 Ağustos euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 34,0826 liradan, Euro 37,9312 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar, euro, sterlin ne kadar oldu sorusunu güngeme getiriyor. Peki, dolar kaç tl, ne kadar? 29 Ağustos 2024 Euro, dolar, sterlin kaç TL? İşte Euro, dolar, sterlin fiyatları!

29 AĞUSTOS 2024 EURO, DOLAR, STERLİN KAÇ TL?

29 Ağustos 2024 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları saat 10.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 34,0826 TL 34,0903 TL Euro (€) 37,9312 TL 37,9707 TL İngiliz Sterlini (£) 45,0626 TL 45,1129 TL

DOLAR KAÇ TL, NE KADAR?

29 Ağustos 2024 saat 10.00 itibariyle dolar, euro ve sterlin türk lirası alış ve satış karşılıkları şu şekilde:

ABD Doları

Dolar ($) Alış: 34,0826 TL

34,0826 TL Dolar ($) Satış: 34,0903 TL

EURO

Euro (€) Alış: 37,9312 TL

37,9312 TL Euro (€) Satış: 37,9707 TL

STERLİN

Sterlin (£) Alış: 45,0626 TL

45,0626 TL Sterlin (£) Satış: 45,1129 TL

DÖVİZ VE DOLAR KURLARINDA SON DURUM

Küresel piyasalar, dün Nvidia'nın olumlu bilanço sonuçlarına karşın satış ağırlıklı seyrini sürdürürken, bugün gözler ABD'de açıklanacak büyüme ve ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksine çevrildi.

Analistler, bugün ABD'de açıklanacak Gayrisafi Yurt içi Hasılanın (GSYH) varlık fiyatları üzerinde etkili olmasının beklendiğini ifade ederek, Fed'in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinden alınacak sinyallerin de bankanın gelecek dönem atacağı adımlara ilişkin fiyatlamaları etkileyebileceğini bildirdi.

Avrupa borsalarında dün İngiltere hariç alış ağırlıklı bir seyir öne çıkarken, bölgede gözler Almanya'da açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi.

Analistler, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) sene sonuna kadar en az iki faiz indirimine gideceğine kesin gözüyle bakıldığını belirterek, bölgede açıklanacak verilerden alınacak sinyallerin üçüncü bir faiz indirimine kapıyı aralayabileceğini bildirdi.

Asya tarafında bugün Nvidia'nın açıkladığı finansal sonuçlar sonrası yarı iletken sektöründe satış baskısı ortaya çıkarken, gözler yarın Japonya'da açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi.

YURT İÇİNDE DEZENFLASYON SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Yurt içinde 30 Ağustos Cuma gününün 30 Ağustos Zafer Bayramı tatili olması nedeniyle Borsa İstanbul'da yarın işlem gerçekleşmeyecek.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında dün toplanan Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısının ardından yapılan açıklamada, uygulanan Orta Vadeli Program'ın (OVP) olumlu sonuçlarının pek çok alanda alınmaya başlandığı, bu kapsamda, haziran ayında başlayan dezenflasyon sürecinin devam ettiği ifade edildi.

Analistler, bugün yurt içinde Ticari Gayrimenkul Fiyat Endeksi ile haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Almanya'da enflasyon ile ABD'de büyüme ve 2. çeyreğe ilişkin kişisel tüketim harcamaları verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.850 ve 10.000 seviyelerinin direnç, 9.650 ve 9.500 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle: