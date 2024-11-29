Dolar kaç TL, ne kadar? 29 Kasım 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL?

Dolar kaç TL, ne kadar? 29 Kasım euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 34,6926 liradan, euro 36,6891 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar, euro, sterlin ne kadar oldu sorusunu güngeme getiriyor. Peki, dolar kaç tl, ne kadar? 29 Kasım 2024 Euro, dolar, sterlin kaç TL? İşte Euro, dolar, sterlin fiyatları!

29 KASIM 2024 EURO, DOLAR, STERLİN KAÇ TL?

29 Kasım 2024 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları döviz kuru saat 09.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 34,6926 TL 34,7055 TL Euro (€) 36,6891 TL 36,7052 TL İngiliz Sterlini (£) 44,1139 TL 44,1345 TL

*Döviz fiyatları 09.00'da yazılmıştır.

ABD DOLARI, EURO STERLİN KURLARI

29 Kasım 2024 saat 09.00 itibariyle dolar, euro ve sterlin türk lirası alış ve satış karşılıkları şu şekilde:

ABD Doları

Dolar ($) Alış: 34,6926 TL

34,6926 TL Dolar ($) Satış: 34,7055 TL

EURO

Euro (€) Alış: 36,6891 TL

36,6891 TL Euro (€) Satış: 36,7052 TL

STERLİN

Sterlin (£) Alış: 44,1139 TL

44,1139 TL Sterlin (£) Satış: 44,1345 TL

100 dolar ne kadar, kaç TL?

100 dolar toplamda 3.469,26 Türk lirasına eşittir.

1 dolar ne kadar, kaç TL?

1 dolar kaç lira sorusu araştırılıyor. 29 Kasım 2024 saat 09.00 itibariyle 1 Amerikan Doları 34,6926 TL'den alış, 34,7055 TL'den satış işlemi görmektedir.

100 euro ne kadar, kaç TL?

100 euro toplamda 3.668,91 Türk Lirasına eşittir.

1 euro ne kadar, kaç TL?

1 euro kaç TL sorusu araştırılıyor. 29 Kasım 2024 saat 09.00 itibariyle 1 euro (€) 36,6891 TL'den alış, 36,7052 TL'den satış işlemi görmektedir.

DOLAR VE DÖVİZ KURLARINDA SON DURUM

İstanbul serbest piyasada dolar 34,6970 liradan, euro 36,7040 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 34,6950 liradan alınan dolar, 34,6970 liradan satılıyor.

36,7020 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 36,7040 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 34,6090 lira, euronun satış fiyatı ise 36,5660 lira olmuştu.