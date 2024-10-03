Dolar kaç TL, ne kadar? 3 Ekim 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL?

Dolar kaç TL, ne kadar? 3 Ekim euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 34,2189 liradan, euro 37,8651 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar, euro, sterlin ne kadar oldu sorusunu güngeme getiriyor. Peki, dolar kaç tl, ne kadar? 3 Ekim 2024 Euro, dolar, sterlin kaç TL? İşte Euro, dolar, sterlin fiyatları!

3 EKİM 2024 EURO, DOLAR, STERLİN KAÇ TL?

3 Ekim 2024 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları döviz kuru saat 10.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 34,2189 TL 34,2250 TL Euro (€) 37,8651 TL 37,9004 TL İngiliz Sterlini (£) 45,1637 TL 45,2124 TL

*Döviz fiyatları 10.00'da yazılmıştır.

ABD DOLARI, EURO STERLİN KURLARI

3 Ekim 2024 saat 10.00 itibariyle dolar, euro ve sterlin türk lirası alış ve satış karşılıkları şu şekilde:

ABD Doları

Dolar ($) Alış: 34,2189 TL

34,2189 TL Dolar ($) Satış: 34,2250 TL

EURO

Euro (€) Alış: 37,8651 TL

37,8651 TL Euro (€) Satış: 37,9004 TL

STERLİN

Sterlin (£) Alış: 45,1637 TL

45,1637 TL Sterlin (£) Satış: 45,2124 TL

100 dolar ne kadar, kaç TL?

100 dolar toplamda 3.421,89 Türk lirasına eşittir.

1 dolar ne kadar, kaç TL?

1 dolar kaç lira sorusu araştırılıyor. 3 Ekim 2024 saat 10.00 itibariyle 1 Amerikan Doları 34,2189 TL'den alış, 34,2250 TL'den satış işlemi görmektedir.

100 euro ne kadar, kaç TL?

100 euro toplamda 3.786,51 Türk Lirasına eşittir.

1 euro ne kadar, kaç TL?

1 euro kaç TL sorusu araştırılıyor. 3 Ekim 2024 saat 10.00 itibariyle 1 euro (€) 37,8651 TL'den alış, 37,9004 TL'den satış işlemi görmektedir.

DOLAR VE DÖVİZ KURLARINDA SON DURUM

İstanbul serbest piyasada dolar 34,2189 liradan, euro 37,8651 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 34,2189 liradan alınan dolar, 34,2250 liradan satılıyor.

37,8651 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 37,9004 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 34,2200 lira, euronun satış fiyatı ise 37,8590 lira olmuştu.