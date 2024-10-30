Dolar kaç TL, ne kadar? 30 Ekim 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL?

Dolar kaç TL, ne kadar? 30 Ekim euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 34,2853 liradan, euro 37,2165 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar, euro, sterlin ne kadar oldu sorusunu güngeme getiriyor. Peki, dolar kaç tl, ne kadar? 30 Ekim 2024 Euro, dolar, sterlin kaç TL? İşte Euro, dolar, sterlin fiyatları!

30 EKİM 2024 EURO, DOLAR, STERLİN KAÇ TL?

30 Ekim 2024 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları döviz kuru saat 12.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 34,2853 TL 34,2914 TL Euro (€) 37,2165 TL 37,2251 TL İngiliz Sterlini (£) 44,6495 TL 44,7041 TL

*Döviz fiyatları 12.00'da yazılmıştır.

ABD DOLARI, EURO STERLİN KURLARI

30 Ekim 2024 saat 12.00 itibariyle dolar, euro ve sterlin türk lirası alış ve satış karşılıkları şu şekilde:

ABD Doları

Dolar ($) Alış: 34,2853 TL

34,2853 TL Dolar ($) Satış: 34,2914 TL

EURO

Euro (€) Alış: 37,2165 TL

37,2165 TL Euro (€) Satış: 37,2251 TL

STERLİN

Sterlin (£) Alış: 44,6495 TL

44,6495 TL Sterlin (£) Satış: 44,7041 TL

100 dolar ne kadar, kaç TL?

100 dolar toplamda 3.428,53 Türk lirasına eşittir.

1 dolar ne kadar, kaç TL?

1 dolar kaç lira sorusu araştırılıyor. 30 Ekim 2024 saat 12.00 itibariyle 1 Amerikan Doları 34,2853 TL'den alış, 34,2914 TL'den satış işlemi görmektedir.

100 euro ne kadar, kaç TL?

100 euro toplamda 3.721,65 Türk Lirasına eşittir.

1 euro ne kadar, kaç TL?

1 euro kaç TL sorusu araştırılıyor. 30 Ekim 2024 saat 12.00 itibariyle 1 euro (€) 37,2165 TL'den alış, 37,2251 TL'den satış işlemi görmektedir.

DOLAR VE DÖVİZ KURLARINDA SON DURUM

İstanbul serbest piyasada dolar 34,2890 liradan, euro 37,1140 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 34,2870 liradan alınan dolar, 34,2890 liradan satılıyor.

37,1120 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 37,1140 lira olarak belirlendi.

Cuma günü doların satış fiyatı 34,2890 lira, euronun satış fiyatı ise 37,2160 lira olmuştu.