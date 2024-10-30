Dolar kaç TL, ne kadar? 30 Ekim 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL?
Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar kaç TL, ne kadar sorusunu araştırıyor. 30 Ekim 2024 euro, dolar, sterlin güne yükselişle başladı. Dolar alış fiyatı güne 34,2853 TL'den başlarken euro alış fiyatı ise 37,2165 TL üzerinden işlem görüyor. Peki dolar kaç TL, ne kadar? 30 Ekim 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL oldu detayları haberimizde!
Dolar kaç TL, ne kadar? 30 Ekim euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 34,2853 liradan, euro 37,2165 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar, euro, sterlin ne kadar oldu sorusunu güngeme getiriyor. Peki, dolar kaç tl, ne kadar? 30 Ekim 2024 Euro, dolar, sterlin kaç TL? İşte Euro, dolar, sterlin fiyatları!
30 EKİM 2024 EURO, DOLAR, STERLİN KAÇ TL?
30 Ekim 2024 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları döviz kuru saat 12.00 itibariyle şu şekilde:
|Varlık
|Alış (TL)
|Satış (TL)
|ABD Doları (USD / $)
|34,2853 TL
|34,2914 TL
|Euro (€)
|37,2165 TL
|37,2251 TL
|İngiliz Sterlini (£)
|44,6495 TL
|44,7041 TL
*Döviz fiyatları 12.00'da yazılmıştır.
ABD DOLARI, EURO STERLİN KURLARI
30 Ekim 2024 saat 12.00 itibariyle dolar, euro ve sterlin türk lirası alış ve satış karşılıkları şu şekilde:
ABD Doları
- Dolar ($) Alış: 34,2853 TL
- Dolar ($) Satış: 34,2914 TL
EURO
- Euro (€) Alış: 37,2165 TL
- Euro (€) Satış: 37,2251 TL
STERLİN
- Sterlin (£) Alış: 44,6495 TL
- Sterlin (£) Satış: 44,7041 TL
100 dolar ne kadar, kaç TL?
100 dolar toplamda 3.428,53 Türk lirasına eşittir.
1 dolar ne kadar, kaç TL?
1 dolar kaç lira sorusu araştırılıyor. 30 Ekim 2024 saat 12.00 itibariyle 1 Amerikan Doları 34,2853 TL'den alış, 34,2914 TL'den satış işlemi görmektedir.
100 euro ne kadar, kaç TL?
100 euro toplamda 3.721,65 Türk Lirasına eşittir.
1 euro ne kadar, kaç TL?
1 euro kaç TL sorusu araştırılıyor. 30 Ekim 2024 saat 12.00 itibariyle 1 euro (€) 37,2165 TL'den alış, 37,2251 TL'den satış işlemi görmektedir.
DOLAR VE DÖVİZ KURLARINDA SON DURUM
İstanbul serbest piyasada dolar 34,2890 liradan, euro 37,1140 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 34,2870 liradan alınan dolar, 34,2890 liradan satılıyor.
37,1120 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 37,1140 lira olarak belirlendi.
Cuma günü doların satış fiyatı 34,2890 lira, euronun satış fiyatı ise 37,2160 lira olmuştu.