Dolar kaç TL, ne kadar? 30 Eylül 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL?

Dolar kaç TL, ne kadar? 30 Eylül euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 34,1702 liradan, euro 38,2972 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar, euro, sterlin ne kadar oldu sorusunu güngeme getiriyor. Peki, dolar kaç tl, ne kadar? 30 Eylül 2024 Euro, dolar, sterlin kaç TL? İşte Euro, dolar, sterlin fiyatları!

30 EYLÜL 2024 EURO, DOLAR, STERLİN KAÇ TL?

30 Eylül 2024 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları döviz kuru saat 12.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 34,1702 TL 34,1769 TL Euro (€) 38,2972 TL 38,3069 TL İngiliz Sterlini (£) 45,8457 TL 45,8611 TL

*Döviz fiyatları 12.00'da yazılmıştır.

ABD DOLARI, EURO STERLİN KURLARI

30 Eylül 2024 saat 13.00 itibariyle dolar, euro ve sterlin türk lirası alış ve satış karşılıkları şu şekilde:

ABD Doları

Dolar ($) Alış: 34,1702 TL

34,1702 TL Dolar ($) Satış: 34,1769 TL

EURO

Euro (€) Alış: 38,2972 TL

38,2972 TL Euro (€) Satış: 38,3069 TL

STERLİN

Sterlin (£) Alış: 45,8457 TL

45,8457 TL Sterlin (£) Satış: 45,8611 TL

100 dolar ne kadar, kaç TL?

100 dolar toplamda 3.417,02 Türk lirasına eşittir.

1 dolar ne kadar, kaç TL?

1 dolar kaç lira sorusu araştırılıyor. 30 Eylül 2024 saat 12.00 itibariyle 1 Amerikan Doları 34,1702 TL'den alış, 34,1769 TL'den satış işlemi görmektedir.

100 euro ne kadar, kaç TL?

100 euro toplamda 3.829,72 Türk Lirasına eşittir.

1 euro ne kadar, kaç TL?

1 euro kaç TL sorusu araştırılıyor. 30 Eylül 2024 saat 12.00 itibariyle 1 euro (€) 38,2972 TL'den alış, 38,3069 TL'den satış işlemi görmektedir.