Dolar kaç TL, ne kadar? 30 Eylül 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL?
Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar kaç TL, ne kadar sorusunu araştırıyor. 30 Eylül 2024 euro, dolar, sterlin güne yükselişle başladı. Dolar alış fiyatı güne 34,1702 TL'den başlarken euro alış fiyatı ise 38,2972 TL üzerinden işlem görüyor. Peki dolar kaç TL, ne kadar? 30 Eylül 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL oldu detayları haberimizde!
Dolar kaç TL, ne kadar? 30 Eylül euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 34,1702 liradan, euro 38,2972 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar, euro, sterlin ne kadar oldu sorusunu güngeme getiriyor. Peki, dolar kaç tl, ne kadar? 30 Eylül 2024 Euro, dolar, sterlin kaç TL? İşte Euro, dolar, sterlin fiyatları!
30 EYLÜL 2024 EURO, DOLAR, STERLİN KAÇ TL?
30 Eylül 2024 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları döviz kuru saat 12.00 itibariyle şu şekilde:
|Varlık
|Alış (TL)
|Satış (TL)
|ABD Doları (USD / $)
|34,1702 TL
|34,1769 TL
|Euro (€)
|38,2972 TL
|38,3069 TL
|İngiliz Sterlini (£)
|45,8457 TL
|45,8611 TL
*Döviz fiyatları 12.00'da yazılmıştır.
ABD DOLARI, EURO STERLİN KURLARI
30 Eylül 2024 saat 13.00 itibariyle dolar, euro ve sterlin türk lirası alış ve satış karşılıkları şu şekilde:
ABD Doları
- Dolar ($) Alış: 34,1702 TL
- Dolar ($) Satış: 34,1769 TL
EURO
- Euro (€) Alış: 38,2972 TL
- Euro (€) Satış: 38,3069 TL
STERLİN
- Sterlin (£) Alış: 45,8457 TL
- Sterlin (£) Satış: 45,8611 TL
100 dolar ne kadar, kaç TL?
100 dolar toplamda 3.417,02 Türk lirasına eşittir.
1 dolar ne kadar, kaç TL?
1 dolar kaç lira sorusu araştırılıyor. 30 Eylül 2024 saat 12.00 itibariyle 1 Amerikan Doları 34,1702 TL'den alış, 34,1769 TL'den satış işlemi görmektedir.
100 euro ne kadar, kaç TL?
100 euro toplamda 3.829,72 Türk Lirasına eşittir.
1 euro ne kadar, kaç TL?
1 euro kaç TL sorusu araştırılıyor. 30 Eylül 2024 saat 12.00 itibariyle 1 euro (€) 38,2972 TL'den alış, 38,3069 TL'den satış işlemi görmektedir.