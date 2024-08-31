Dolar kaç TL, ne kadar? 31 Ağustos 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL?
Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar kaç TL, ne kadar sorusunu araştırıyor. 31 Ağustos 2024 euro, dolar, sterlin güne yükselişle başladı. Dolar alış fiyatı güne 34,0519 TL'den başlarken euro alış fiyatı ise 37,6074 TL üzerinden işlem görüyor. Peki dolar kaç TL, ne kadar? 31 Ağustos 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL oldu detayları haberimizde!
Dolar kaç TL, ne kadar? 31 Ağustos euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 34,0519 liradan, Euro 37,6074 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar, euro, sterlin ne kadar oldu sorusunu güngeme getiriyor. Peki, dolar kaç tl, ne kadar? 31 Ağustos 2024 Euro, dolar, sterlin kaç TL? İşte Euro, dolar, sterlin fiyatları!
31 AĞUSTOS 2024 EURO, DOLAR, STERLİN KAÇ TL?
31 Ağustos 2024 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları saat 10.00 itibariyle şu şekilde:
|Varlık
|Alış (TL)
|Satış (TL)
|ABD Doları (USD / $)
|34,0519 TL
|34,0819 TL
|Euro (€)
|37,6074 TL
|37,6700 TL
|İngiliz Sterlini (£)
|44,7019 TL
|44,7992 TL
*Döviz fiyatları 10.00'da yazılmıştır.
DOLAR KAÇ TL, NE KADAR?
31 Ağustos 2024 saat 10.00 itibariyle dolar, euro ve sterlin türk lirası alış ve satış karşılıkları şu şekilde:
ABD Doları
- Dolar ($) Alış: 34,0519 TL
- Dolar ($) Satış: 34,0819 TL
EURO
- Euro (€) Alış: 37,6074 TL
- Euro (€) Satış: 37,6700 TL
STERLİN
- Sterlin (£) Alış: 44,7019 TL
- Sterlin (£) Satış: 44,7992 TL
DÖVİZ VE DOLAR KURLARINDA SON DURUM
Dolar/TL, haftanın son işlem gününde kazancıyla başlamasının ardından saat 23.59'da önceki kapanışına göre yüzde 0,04 artışla 34,0519 TL'den işlem gördü. Aynı dakikalarda euro/TL de önceki kapanışına göre yüzde 0,18 değer kaybıyla 37,6074 TL'den, sterlin/TL ise önceki kapanışına göre yüzde 0,17 azalışla 44,7019 TL'ten satılıyor.