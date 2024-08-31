Dolar kaç TL, ne kadar? 31 Ağustos 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL?

Dolar kaç TL, ne kadar? 31 Ağustos euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 34,0519 liradan, Euro 37,6074 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar, euro, sterlin ne kadar oldu sorusunu güngeme getiriyor. Peki, dolar kaç tl, ne kadar? 31 Ağustos 2024 Euro, dolar, sterlin kaç TL? İşte Euro, dolar, sterlin fiyatları!

31 AĞUSTOS 2024 EURO, DOLAR, STERLİN KAÇ TL?

31 Ağustos 2024 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları saat 10.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 34,0519 TL 34,0819 TL Euro (€) 37,6074 TL 37,6700 TL İngiliz Sterlini (£) 44,7019 TL 44,7992 TL

DOLAR KAÇ TL, NE KADAR?

31 Ağustos 2024 saat 10.00 itibariyle dolar, euro ve sterlin türk lirası alış ve satış karşılıkları şu şekilde:

ABD Doları

Dolar ($) Alış: 34,0519 TL

34,0519 TL Dolar ($) Satış: 34,0819 TL

EURO

Euro (€) Alış: 37,6074 TL

37,6074 TL Euro (€) Satış: 37,6700 TL

STERLİN

Sterlin (£) Alış: 44,7019 TL

44,7019 TL Sterlin (£) Satış: 44,7992 TL

DÖVİZ VE DOLAR KURLARINDA SON DURUM

Dolar/TL, haftanın son işlem gününde kazancıyla başlamasının ardından saat 23.59'da önceki kapanışına göre yüzde 0,04 artışla 34,0519 TL'den işlem gördü. Aynı dakikalarda euro/TL de önceki kapanışına göre yüzde 0,18 değer kaybıyla 37,6074 TL'den, sterlin/TL ise önceki kapanışına göre yüzde 0,17 azalışla 44,7019 TL'ten satılıyor.