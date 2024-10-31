Dolar kaç TL, ne kadar? 31 Ekim 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL?

Dolar kaç TL, ne kadar? 31 Ekim euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 34,2468 liradan, euro 37,2806 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar, euro, sterlin ne kadar oldu sorusunu güngeme getiriyor. Peki, dolar kaç tl, ne kadar? 31 Ekim 2024 Euro, dolar, sterlin kaç TL? İşte Euro, dolar, sterlin fiyatları!

31 EKİM 2024 EURO, DOLAR, STERLİN KAÇ TL?

31 Ekim 2024 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları döviz kuru saat 11.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 34,2468 TL 34,2539 TL Euro (€) 37,2806 TL 37,2990 TL İngiliz Sterlini (£) 44,5979 TL 44,6267 TL

*Döviz fiyatları 11.00'da yazılmıştır.

ABD DOLARI, EURO STERLİN KURLARI

31 Ekim 2024 saat 11.00 itibariyle dolar, euro ve sterlin türk lirası alış ve satış karşılıkları şu şekilde:

ABD Doları

Dolar ($) Alış: 34,2468 TL

34,2468 TL Dolar ($) Satış: 34,2539 TL

EURO

Euro (€) Alış: 37,2806 TL

37,2806 TL Euro (€) Satış: 37,2990 TL

STERLİN

Sterlin (£) Alış: 44,5979 TL

44,5979 TL Sterlin (£) Satış: 44,6267 TL

100 dolar ne kadar, kaç TL?

100 dolar toplamda 3.424,68 Türk lirasına eşittir.

1 dolar ne kadar, kaç TL?

1 dolar kaç lira sorusu araştırılıyor. 31 Ekim 2024 saat 11.00 itibariyle 1 Amerikan Doları 34,2468 TL'den alış, 34,2539 TL'den satış işlemi görmektedir.

100 euro ne kadar, kaç TL?

100 euro toplamda 3.728,06 Türk Lirasına eşittir.

1 euro ne kadar, kaç TL?

1 euro kaç TL sorusu araştırılıyor. 31 Ekim 2024 saat 11.00 itibariyle 1 euro (€) 37,2806 TL'den alış, 37,2990 TL'den satış işlemi görmektedir.

DOLAR VE DÖVİZ KURLARINDA SON DURUM

İstanbul serbest piyasada dolar 34,2680 liradan, euro 37,2920 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 34,2660 liradan alınan dolar, 34,2680 liradan satılıyor.

37,2900 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 37,2920 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 34,2660 lira, euronun satış fiyatı ise 37,2030 lira olmuştu.