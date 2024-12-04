Dolar kaç TL, ne kadar? 4 Aralık 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL?

Dolar kaç TL, ne kadar? 4 Aralık euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 34,7558 liradan, euro 36,5468 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar, euro, sterlin ne kadar oldu sorusunu güngeme getiriyor. Peki, dolar kaç tl, ne kadar? 4 Aralık 2024 Euro, dolar, sterlin kaç TL? İşte Euro, dolar, sterlin fiyatları!

4 ARALIK 2024 EURO, DOLAR, STERLİN KAÇ TL?

4 Aralık 2024 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları döviz kuru saat 09.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 34,7558 TL 34,7642 TL Euro (€) 36,5468 TL 36,6136 TL İngiliz Sterlini (£) 44,1491 TL 44,1662 TL

*Döviz fiyatları 09.00'da yazılmıştır.

ABD DOLARI, EURO STERLİN KURLARI

4 Aralık 2024 saat 09.00 itibariyle dolar, euro ve sterlin türk lirası alış ve satış karşılıkları şu şekilde:

ABD Doları

Dolar ($) Alış: 34,7558 TL

34,7558 TL Dolar ($) Satış: 34,7642 TL

EURO

Euro (€) Alış: 36,5468 TL

36,5468 TL Euro (€) Satış: 36,6136 TL

STERLİN

Sterlin (£) Alış: 44,1491 TL

44,1491 TL Sterlin (£) Satış: 44,1662 TL

100 dolar ne kadar, kaç TL?

100 dolar toplamda 3.475,58 Türk lirasına eşittir.

1 dolar ne kadar, kaç TL?

1 dolar kaç lira sorusu araştırılıyor. 4 Aralık 2024 saat 09.00 itibariyle 1 Amerikan Doları 34,7558 TL'den alış, 34,7642 TL'den satış işlemi görmektedir.

100 euro ne kadar, kaç TL?

100 euro toplamda 3.654,68 Türk Lirasına eşittir.

1 euro ne kadar, kaç TL?

1 euro kaç TL sorusu araştırılıyor. 4 Aralık 2024 saat 09.00 itibariyle 1 euro (€) 36,5468 TL'den alış, 36,6136 TL'den satış işlemi görmektedir.

DOLAR VE DÖVİZ KURLARINDA SON DURUM

İstanbul serbest piyasada dolar 34,7540 liradan, euro 36,5860 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 34,7520 liradan alınan dolar, 34,7540 liradan satılıyor.

36,5840 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 36,5860 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 34,7510 lira, euronun satış fiyatı ise 36,6230 lira olmuştu.