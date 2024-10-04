Dolar kaç TL, ne kadar? 4 Ekim 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL?

Dolar kaç TL, ne kadar? 4 Ekim euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 34,2509 liradan, euro 37,8028 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar, euro, sterlin ne kadar oldu sorusunu güngeme getiriyor. Peki, dolar kaç tl, ne kadar? 4 Ekim 2024 Euro, dolar, sterlin kaç TL? İşte Euro, dolar, sterlin fiyatları!

4 EKİM 2024 EURO, DOLAR, STERLİN KAÇ TL?

4 Ekim 2024 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları döviz kuru saat 12.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 34,2509 TL 34,2572 TL Euro (€) 37,8028 TL 37,8162 TL İngiliz Sterlini (£) 45,0957 TL 45,1115 TL

*Döviz fiyatları 12.00'da yazılmıştır.

ABD DOLARI, EURO STERLİN KURLARI

4 Ekim 2024 saat 12.00 itibariyle dolar, euro ve sterlin türk lirası alış ve satış karşılıkları şu şekilde:

ABD Doları

Dolar ($) Alış: 34,2509 TL

34,2509 TL Dolar ($) Satış: 34,2572 TL

EURO

Euro (€) Alış: 37,8028 TL

37,8028 TL Euro (€) Satış: 37,8162 TL

STERLİN

Sterlin (£) Alış: 45,0957 TL

45,0957 TL Sterlin (£) Satış: 45,1115 TL

100 dolar ne kadar, kaç TL?

100 dolar toplamda 3.425,09 Türk lirasına eşittir.

1 dolar ne kadar, kaç TL?

1 dolar kaç lira sorusu araştırılıyor. 4 Ekim 2024 saat 12.00 itibariyle 1 Amerikan Doları 34,2509 TL'den alış, 34,2572 TL'den satış işlemi görmektedir.

100 euro ne kadar, kaç TL?

100 euro toplamda 3.780,28 Türk Lirasına eşittir.

1 euro ne kadar, kaç TL?

1 euro kaç TL sorusu araştırılıyor. 4 Ekim 2024 saat 12.00 itibariyle 1 euro (€) 37,8028 TL'den alış, 37,8162 TL'den satış işlemi görmektedir.

DOLAR VE DÖVİZ KURLARINDA SON DURUM

İstanbul serbest piyasa içinde dolar 34,2360 liradan, euro 37,8210 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 34,2509 liradan alınan dolar, 34,2572 liradan satılıyor.

37,8028 liradan alınan euro için satış fiyatı ise 37,8162 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 34,1300 lira, euro ise satış fiyatı 37,7870 lira olmuştu.