Dolar kaç TL, ne kadar? 4 Eylül 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL?
Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar kaç TL, ne kadar sorusunu araştırıyor. 4 Eylül 2024 euro, dolar, sterlin güne yükselişle başladı. Dolar alış fiyatı güne 34,0773 TL'den başlarken euro alış fiyatı ise 37,7083 TL üzerinden işlem görüyor. Peki dolar kaç TL, ne kadar? 4 Eylül 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL oldu detayları haberimizde!
Dolar kaç TL, ne kadar? 4 Eylül euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 34,0773 liradan, Euro 37,7083 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar, euro, sterlin ne kadar oldu sorusunu güngeme getiriyor. Peki, dolar kaç tl, ne kadar? 4 Eylül 2024 Euro, dolar, sterlin kaç TL? İşte Euro, dolar, sterlin fiyatları!
4 EYLÜL 2024 EURO, DOLAR, STERLİN KAÇ TL?
4 Eylül 2024 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları saat 09.30 itibariyle şu şekilde:
|Varlık
|Alış (TL)
|Satış (TL)
|ABD Doları (USD / $)
|34,0773 TL
|34,0868 TL
|Euro (€)
|37,7083 TL
|37,7267 TL
|İngiliz Sterlini (£)
|44,7310 TL
|44,7570 TL
*Döviz fiyatları 09.30'da yazılmıştır.
DOLAR KAÇ TL, NE KADAR?
4 Eylül 2024 saat 09.30 itibariyle dolar, euro ve sterlin türk lirası alış ve satış karşılıkları şu şekilde:
ABD Doları
- Dolar ($) Alış: 34,0773 TL
- Dolar ($) Satış: 34,0868 TL
EURO
- Euro (€) Alış: 37,7083 TL
- Euro (€) Satış: 37,7267 TL
STERLİN
- Sterlin (£) Alış: 44,7310 TL
- Sterlin (£) Satış: 44,7570 TL
DÖVİZ VE DOLAR KURLARINDA SON DURUM
Dolar/TL, haftanın üçüncü işlem gününde kazancıyla başlamasının ardından saat 09.00'da önceki kapanışına göre yüzde 0,30 atışla 34,0773 TL'den işlem gördü. Aynı dakikalarda euro/TL de önceki kapanışına göre yüzde 0,40 değer kazanımıyla 37,7083 TL'den, sterlin/TL ise önceki kapanışına göre yüzde 0,37 artışla 44,7310 TL'den satılıyor.