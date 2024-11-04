Dolar kaç TL, ne kadar? 4 Kasım 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL?

Dolar kaç TL, ne kadar? 4 Kasım euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 34,3412 liradan, euro 37,4392 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar, euro, sterlin ne kadar oldu sorusunu güngeme getiriyor. Peki, dolar kaç tl, ne kadar? 4 Kasım 2024 Euro, dolar, sterlin kaç TL? İşte Euro, dolar, sterlin fiyatları!

4 KASIM 2024 EURO, DOLAR, STERLİN KAÇ TL?

4 Kasım 2024 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları döviz kuru saat 11.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 34,3412 TL 34,3494 TL Euro (€) 37,4392 TL 37,4486 TL İngiliz Sterlini (£) 44,5655 TL 44,5769 TL

*Döviz fiyatları 11.00'da yazılmıştır.

ABD DOLARI, EURO STERLİN KURLARI

4 Kasım 2024 saat 11.00 itibariyle dolar, euro ve sterlin türk lirası alış ve satış karşılıkları şu şekilde:

ABD Doları

Dolar ($) Alış: 34,3412 TL

34,3412 TL Dolar ($) Satış: 34,3494 TL

EURO

Euro (€) Alış: 37,4392 TL

37,4392 TL Euro (€) Satış: 37,4486 TL

STERLİN

Sterlin (£) Alış: 44,5655 TL

44,5655 TL Sterlin (£) Satış: 44,5769 TL

100 dolar ne kadar, kaç TL?

100 dolar toplamda 3.434,12 Türk lirasına eşittir.

1 dolar ne kadar, kaç TL?

1 dolar kaç lira sorusu araştırılıyor. 4 Kasım 2024 saat 11.00 itibariyle 1 Amerikan Doları 34,3412 TL'den alış, 34,3494 TL'den satış işlemi görmektedir.

100 euro ne kadar, kaç TL?

100 euro toplamda 3.743,92 Türk Lirasına eşittir.

1 euro ne kadar, kaç TL?

1 euro kaç TL sorusu araştırılıyor. 4 Kasım 2024 saat 11.00 itibariyle 1 euro (€) 37,4392 TL'den alış, 37,4486 TL'den satış işlemi görmektedir.

DOLAR VE DÖVİZ KURLARINDA SON DURUM

İstanbul serbest piyasada dolar 34,3420 liradan, euro 37,4730 liradan haftaya başladı.

Serbest piyasada 34,3400 liradan alınan dolar, 34,3420 liradan satılıyor.

37,4710 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 37,4730 lira olarak belirlendi.

Cuma günü doların satış fiyatı 34,3360 lira, euronun satış fiyatı ise 37,3300 lira olmuştu.