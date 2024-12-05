Dolar kaç TL, ne kadar? 5 Aralık 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL?

Dolar kaç TL, ne kadar? 5 Aralık euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 34,7348 liradan, euro 36,7498 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar, euro, sterlin ne kadar oldu sorusunu güngeme getiriyor. Peki, dolar kaç tl, ne kadar? 5 Aralık 2024 Euro, dolar, sterlin kaç TL? İşte Euro, dolar, sterlin fiyatları!

5 ARALIK 2024 EURO, DOLAR, STERLİN KAÇ TL?

5 Aralık 2024 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları döviz kuru saat 09.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 34,7348 TL 34,7749 TL Euro (€) 36,7498 TL 36,7606 TL İngiliz Sterlini (£) 44,3782 TL 44,3920 TL

*Döviz fiyatları 09.00'da yazılmıştır.

ABD DOLARI, EURO STERLİN KURLARI

5 Aralık 2024 saat 09.00 itibariyle dolar, euro ve sterlin türk lirası alış ve satış karşılıkları şu şekilde:

ABD Doları

Dolar ($) Alış: 34,7348 TL

34,7348 TL Dolar ($) Satış: 34,7749 TL

EURO

Euro (€) Alış: 36,7498 TL

36,7498 TL Euro (€) Satış: 36,7606 TL

STERLİN

Sterlin (£) Alış: 44,3782 TL

44,3782 TL Sterlin (£) Satış: 44,3920 TL

100 dolar ne kadar, kaç TL?

100 dolar toplamda 3.473,48 Türk lirasına eşittir.

1 dolar ne kadar, kaç TL?

1 dolar kaç lira sorusu araştırılıyor. 5 Aralık 2024 saat 09.00 itibariyle 1 Amerikan Doları 34,7348 TL'den alış, 34,7749 TL'den satış işlemi görmektedir.

100 euro ne kadar, kaç TL?

100 euro toplamda 3.674,98 Türk Lirasına eşittir.

1 euro ne kadar, kaç TL?

1 euro kaç TL sorusu araştırılıyor. 5 Aralık 2024 saat 09.00 itibariyle 1 euro (€) 36,7498 TL'den alış, 36,7606 TL'den satış işlemi görmektedir.

DOLAR VE DÖVİZ KURLARINDA SON DURUM

İstanbul serbest piyasada dolar 34,7630 liradan, euro 36,7120 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 34,7610 liradan alınan dolar, 34,7630 liradan satılıyor.

36,7100 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 36,7120 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 34,7510 lira, euronun satış fiyatı ise 36,4550 lira olmuştu.