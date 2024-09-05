Dolar kaç TL, ne kadar? 5 Eylül 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL?

Dolar kaç TL, ne kadar? 5 Eylül euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 34,0110 liradan, Euro 37,8146 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar, euro, sterlin ne kadar oldu sorusunu güngeme getiriyor. Peki, dolar kaç tl, ne kadar? 5 Eylül 2024 Euro, dolar, sterlin kaç TL? İşte Euro, dolar, sterlin fiyatları!

5 EYLÜL 2024 EURO, DOLAR, STERLİN KAÇ TL?

5 Eylül 2024 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları döviz kuru saat 09.30 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 34,0110 TL 34,0168 TL Euro (€) 37,8146 TL 37,8460 TL İngiliz Sterlini (£) 44,8473 TL 44,8846 TL

DOLAR KAÇ TL, NE KADAR?

5 Eylül 2024 saat 09.30 itibariyle dolar, euro ve sterlin türk lirası alış ve satış karşılıkları şu şekilde:

ABD Doları

Dolar ($) Alış: 34,0110 TL

34,0110 TL Dolar ($) Satış: 34,0168 TL

EURO

Euro (€) Alış: 37,8146 TL

37,8146 TL Euro (€) Satış: 37,8460 TL

STERLİN

Sterlin (£) Alış: 44,8473 TL

44,8473 TL Sterlin (£) Satış: 44,8846 TL

100 dolar ne kadar, kaç TL?

100 dolar toplamda 3.401,68 Türk Lirasına eşittir.

1 dolar ne kadar, kaç TL?

1 dolar kaç lira sorusu araştırılıyor. 5 Eylül 2024 saat 09.30 itibariyle 1 Amerikan Doları 34,0110 TL'den alış, 34,0168 TL'den satış işlemi görmektedir.

100 euro ne kadar, kaç TL?

100 euro toplamda 3.784,60 Türk Lirasına eşittir.

1 euro ne kadar, kaç TL?

1 euro kaç TL sorusu araştırılıyor. 5 Eylül 2024 saat 09.30 itibariyle 1 euro (€) 37,8181 TL'den alış, 37,8460 TL'den satış işlemi görmektedir.

DÖVİZ VE DOLAR KURLARINDA SON DURUM

Bugün, yurt içinde gözler Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklayacağı Orta Vadeli Programa (OVP) çevrilirken, toplantıdan alınacak sinyallerin varlık fiyatlarını etkileyebileceği öngörülüyor.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde perakende satışlar, ABD'de ADP özel sektör istihdamı, haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve hizmet sektörü PMI verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.800 ve 9.600 puan seviyelerinin destek, 10.100 ve 10.250 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle: