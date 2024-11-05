Dolar kaç TL, ne kadar? 5 Kasım 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL?

Dolar kaç TL, ne kadar? 5 Kasım euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 34,3464 liradan, euro 37,3993 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar, euro, sterlin ne kadar oldu sorusunu güngeme getiriyor. Peki, dolar kaç tl, ne kadar? 5 Kasım 2024 Euro, dolar, sterlin kaç TL? İşte Euro, dolar, sterlin fiyatları!

5 KASIM 2024 EURO, DOLAR, STERLİN KAÇ TL?

5 Kasım 2024 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları döviz kuru saat 10.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 34,3464 TL 34,3526 TL Euro (€) 37,3993 TL 37,4165 TL İngiliz Sterlini (£) 44,5664 TL 44,5972 TL

*Döviz fiyatları 10.00'da yazılmıştır.

ABD DOLARI, EURO STERLİN KURLARI

5 Kasım 2024 saat 10.00 itibariyle dolar, euro ve sterlin türk lirası alış ve satış karşılıkları şu şekilde:

ABD Doları

Dolar ($) Alış: 34,3464 TL

34,3464 TL Dolar ($) Satış: 34,3526 TL

EURO

Euro (€) Alış: 37,3993 TL

37,3993 TL Euro (€) Satış: 37,4165 TL

STERLİN

Sterlin (£) Alış: 44,5664 TL

44,5664 TL Sterlin (£) Satış: 44,5972 TL

100 dolar ne kadar, kaç TL?

100 dolar toplamda 3.434,64 Türk lirasına eşittir.

1 dolar ne kadar, kaç TL?

1 dolar kaç lira sorusu araştırılıyor. 5 Kasım 2024 saat 10.00 itibariyle 1 Amerikan Doları 34,3464 TL'den alış, 34,3526 TL'den satış işlemi görmektedir.

100 euro ne kadar, kaç TL?

100 euro toplamda 3.739,93 Türk Lirasına eşittir.

1 euro ne kadar, kaç TL?

1 euro kaç TL sorusu araştırılıyor. 5 Kasım 2024 saat 10.00 itibariyle 1 euro (€) 37,3993 TL'den alış, 37,4165 TL'den satış işlemi görmektedir.

DOLAR VE DÖVİZ KURLARINDA SON DURUM

Dün doların satış fiyatı 34,3470 lira, euronun satış fiyatı ise 37,4870 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASALAR ABD'DEKİ BAŞKANLIK SEÇİMLERİNE ODAKLANDI

Küresel piyasalarda, ABD'de bugün gerçekleştirilecek başkanlık seçimleri öncesinde karışık bir seyir öne çıkarken, birbirine çok yakın gelen anket sonuçları ve siyasi belirsizlikler fiyatlamaları zorlaştırıyor.

Son anketlere göre, Demokrat Kamala Harris ile Cumhuriyetçi Donald Trump yüzde 48,5 ile aynı düzeyde oya sahip gözüküyor.

Analistler, yatırımcıların seçim öncesinde riskli pozisyon almaktan kaçındığını belirterek, ülkede ABD Merkez Bankasının (Fed) perşembe günü açıklayacağı faiz kararının da piyasaların odağında yer aldığını kaydetti.