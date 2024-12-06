Dolar kaç TL, ne kadar? 6 Aralık 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL?

Dolar kaç TL, ne kadar? 6 Aralık euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 34,7928 liradan, euro 36,8404 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar, euro, sterlin ne kadar oldu sorusunu güngeme getiriyor. Peki, dolar kaç tl, ne kadar? 6 Aralık 2024 Euro, dolar, sterlin kaç TL? İşte Euro, dolar, sterlin fiyatları!

6 ARALIK 2024 EURO, DOLAR, STERLİN KAÇ TL?

6 Aralık 2024 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları döviz kuru saat 09.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 34,7928 TL 34,7989 TL Euro (€) 36,8404 TL 36,8526 TL İngiliz Sterlini (£) 44,4031 TL 44,4162 TL

*Döviz fiyatları 09.00'da yazılmıştır.

ABD DOLARI, EURO STERLİN KURLARI

6 Aralık 2024 saat 09.00 itibariyle dolar, euro ve sterlin türk lirası alış ve satış karşılıkları şu şekilde:

ABD Doları

Dolar ($) Alış: 34,7928 TL

34,7928 TL Dolar ($) Satış: 34,7989 TL

EURO

Euro (€) Alış: 36,8404 TL

36,8404 TL Euro (€) Satış: 36,8526 TL

STERLİN

Sterlin (£) Alış: 44,4031 TL

44,4031 TL Sterlin (£) Satış: 44,4162 TL

100 dolar ne kadar, kaç TL?

100 dolar toplamda 3.479,28 Türk lirasına eşittir.

1 dolar ne kadar, kaç TL?

1 dolar kaç lira sorusu araştırılıyor. 6 Aralık 2024 saat 09.00 itibariyle 1 Amerikan Doları 34,7928 TL'den alış, 34,7989 TL'den satış işlemi görmektedir.

100 euro ne kadar, kaç TL?

100 euro toplamda 3.684,04 Türk Lirasına eşittir.

1 euro ne kadar, kaç TL?

1 euro kaç TL sorusu araştırılıyor. 6 Aralık 2024 saat 09.00 itibariyle 1 euro (€) 36,8404 TL'den alış, 36,8526 TL'den satış işlemi görmektedir.

DOLAR VE DÖVİZ KURLARINDA SON DURUM

Artan döviz talebiyle birlikte yükseliş trendi devam eden dolar/TL, rekor tazeledi.

İstanbul serbest piyasada dolar 34,7880 liradan, euro 36,8180 liradan güne başladı.

Serbest piyasada dolar 34,7860 liradan, euro 36,8160 liradan alınıyor. Dün doların satış fiyatı 34,7070 lira, euronun satış fiyatı ise 36,8000 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASALARDA SON DURUM

Küresel piyasalarda, Fransa ve Güney Kore'deki siyasi belirsizlikler varlığını korumaya devam ederken, ABD tarım dışı istihdam verisi başta olmak üzere dünya genelinde bugün açıklanacak yoğun veri gündemi öncesinde karışık bir seyir öne çıkıyor.

Dünya genelinde ekonomik aktivitelerdeki gelişmelerin yanı sıra siyasi belirsizlikler ve jeopolitik risklerin varlığı piyasaların yönü üzerinde etkili olmayı sürdürürken, makroekonomik verilerden alınacak sinyaller yatırımcıların odağına yerleşti.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın ABD ekonomisinin iyi durumda olmasının faiz indirimlerinde bankaya biraz daha temkinli olabilme imkanı verdiğini açıklamasının ardından bugün açıklanacak tarım dışı istihdam verisinde Fed'in gelecek dönem para politikalarına ilişkin ipuçları aranacak.

Bu gelişmelerle para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in yüksek olasılıkla bu ay faiz indirimine gideceği yönündeki beklentiler gücünü korurken, bankanın 18 Aralık'taki toplantısında yüzde 72 ihtimalle 25 baz puan faiz indirimi yapacağı öngörülüyor.

Avrupa borsaları, Fransa'daki hükümet krizine karşın, bankacılık hisseleri öncülüğünde dün yükselişle kapanırken, gözler Avro Bölgesi'nde bugün açıklanacak büyüme ve Almanya'da sanayi üretimi verilerine çevrildi.

Asya borsalarında Güney Kore'de siyasi belirsizler ve bölgede açıklanan ekonomik verilerle karışık bir seyir öne çıkıyor. ABD tarifelerinin Çin ekonomisi üzerindeki etkileri netlik kazanmazken, Japonya'da açıklanan verilerden alınan sinyaller risk iştahını törpüledi.

Öte yandan, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında getirilen açığa satış yasağının 2 Ocak 2025 tarihinden itibaren, Borsa İstanbul AŞ tarafından ilan edilen BIST 50 endeksinde yer alan pay piyasaları ile sınırlı olarak kaldırılacağını duyurdu.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Almanya, ekim ayı dış ticaret dengesi

10.00 Almanya, ekim ayı sanayi üretimi

13.00 Avro Bölgesi, 3. çeyrek Gayri Safi Yurt içi Hasıla (GSYH)

13.00 Avro Bölgesi, 3. çeyrek işsizlik oranı

16.30 ABD, kasım ayı istihdam raporu

18.00 ABD, aralık ayı Michigan Üniversitesi tüketici beklentisi