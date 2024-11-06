Dolar kaç TL, ne kadar? 6 Kasım 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL?

Dolar kaç TL, ne kadar? 6 Kasım euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 34,2236 liradan, euro 36,8844 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar, euro, sterlin ne kadar oldu sorusunu güngeme getiriyor. Peki, dolar kaç tl, ne kadar? 6 Kasım 2024 Euro, dolar, sterlin kaç TL? İşte Euro, dolar, sterlin fiyatları!

6 KASIM 2024 EURO, DOLAR, STERLİN KAÇ TL?

6 Kasım 2024 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları döviz kuru saat 10.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 34,2236 TL 34,2319 TL Euro (€) 36,8844 TL 36,8931 TL İngiliz Sterlini (£) 44,1831 TL 44,1972 TL

*Döviz fiyatları 10.00'da yazılmıştır.

ABD DOLARI, EURO STERLİN KURLARI

6 Kasım 2024 saat 10.00 itibariyle dolar, euro ve sterlin türk lirası alış ve satış karşılıkları şu şekilde:

ABD Doları

Dolar ($) Alış: 34,2236 TL

34,2236 TL Dolar ($) Satış: 34,2319 TL

EURO

Euro (€) Alış: 36,8844 TL

36,8844 TL Euro (€) Satış: 36,8931 TL

STERLİN

Sterlin (£) Alış: 44,1831 TL

44,1831 TL Sterlin (£) Satış: 44,1972 TL

100 dolar ne kadar, kaç TL?

100 dolar toplamda 3.422,36 Türk lirasına eşittir.

1 dolar ne kadar, kaç TL?

1 dolar kaç lira sorusu araştırılıyor. 6 Kasım 2024 saat 10.00 itibariyle 1 Amerikan Doları 34,2236 TL'den alış, 34,2319 TL'den satış işlemi görmektedir.

100 euro ne kadar, kaç TL?

100 euro toplamda 3.688,44 Türk Lirasına eşittir.

1 euro ne kadar, kaç TL?

1 euro kaç TL sorusu araştırılıyor. 6 Kasım 2024 saat 10.00 itibariyle 1 euro (€) 36,8844 TL'den alış, 36,8931 TL'den satış işlemi görmektedir.

DOLAR VE DÖVİZ KURLARINDA SON DURUM

Küresel piyasalarda ABD'deki başkanlık seçimlerinin sonuçları öncesinde karışık bir seyir izlenirken, ilk sandık sonuçlarına göre Cumhuriyetçi aday Donald Trump, Demokrat aday Kamala Harris'e karşı yarışı önde götürüyor.

ABD'de dün yapılan 60. başkanlık seçimlerinin sonuçları yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

Seçim sonuçlarına göre ABD'nin ekonomi politikalarda değişiklik olması beklenirken, bu durumun varlık fiyatlarını da etkileyeceği öngörülüyor.

Trump, başkanlık koltuğuna ikinci kez oturması halinde başta Çin mallarına olmak üzere yeni tarifeler uygulamayı, vergi indirimlerine gitmeyi ve fosil yakıt üretimini artırmayı hedeflerken; Harris ise orta sınıf Amerikalılar için maliyetler ile vergilerin azaltılması gibi genel olarak Joe Biden yönetiminin devamı niteliği taşıyan politikalar izlemeyi planlıyor.

İlk sonuçlara göre, Cumhuriyetçilerin adayı Trump'ın seçimi önde götürürken, sonuçlarının belirginleşmeye başlamasıyla birlikte kripto para birimlerinde önemli bir yükseliş gözlemlendi.

Buna göre, Bitcoin'in fiyatı 75 bin doları aşarak rekor tazelemesinin ardından şu sıralarda bir önceki kapanışa göre yüzde 7,2 yükselişle 74 bin 400 dolardan işlem görüyor.

Dolar endeksi söz konusu sonuçların ardından yüzde 1,1 artışla 104,7 seviyesine, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yaklaşık 15 baz puan yükselişle temmuz başından bu yana en yüksek seviye olan yüzde 4,44'e çıktı.

Analistler, Trump'ın başkan seçilmesi halinde izleyebileceği politikalara ilişkin beklentilerin varlık fiyatlarına yansıdığını kaydederek, piyasalarda bugün oynaklığın artabileceğini ifade etti.