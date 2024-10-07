Dolar kaç TL, ne kadar? 7 Ekim 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL?

Dolar kaç TL, ne kadar? 7 Ekim euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 34,2475 liradan, euro 37,8028 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar, euro, sterlin ne kadar oldu sorusunu güngeme getiriyor. Peki, dolar kaç tl, ne kadar? 7 Ekim 2024 Euro, dolar, sterlin kaç TL? İşte Euro, dolar, sterlin fiyatları!

7 EKİM 2024 EURO, DOLAR, STERLİN KAÇ TL?

7 Ekim 2024 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları döviz kuru saat 10.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 34,2475 TL 34,2540 TL Euro (€) 37,5678 TL 37,5797 TL İngiliz Sterlini (£) 44,9100 TL 44,9274 TL

*Döviz fiyatları 10.00'da yazılmıştır.

ABD DOLARI, EURO STERLİN KURLARI

7 Ekim 2024 saat 10.00 itibariyle dolar, euro ve sterlin türk lirası alış ve satış karşılıkları şu şekilde:

ABD Doları

Dolar ($) Alış: 34,2475 TL

34,2475 TL Dolar ($) Satış: 34,2540 TL

EURO

Euro (€) Alış: 37,5678 TL

37,5678 TL Euro (€) Satış: 37,5797 TL

STERLİN

Sterlin (£) Alış: 44,9100 TL

44,9100 TL Sterlin (£) Satış: 44,9274 TL

100 dolar ne kadar, kaç TL?

100 dolar toplamda 3.424,75 Türk lirasına eşittir.

1 dolar ne kadar, kaç TL?

1 dolar kaç lira sorusu araştırılıyor. 7 Ekim 2024 saat 10.00 itibariyle 1 Amerikan Doları 34,2475 TL'den alış, 34,2540 TL'den satış işlemi görmektedir.

100 euro ne kadar, kaç TL?

100 euro toplamda 3.756,78 Türk Lirasına eşittir.

1 euro ne kadar, kaç TL?

1 euro kaç TL sorusu araştırılıyor. 7 Ekim 2024 saat 10.00 itibariyle 1 euro (€) 37,5678 TL'den alış, 37,5797 TL'den satış işlemi görmektedir.

DOLAR VE DÖVİZ KURLARINDA SON DURUM

İstanbul serbest piyasada dolar 34,2475 liradan, euro 37,5678 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 34,2475 liradan alınan dolar, 34,6230 liradan satılıyor.

37,5678 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 37,5797 lira olarak belirlendi.

Cuma günü doların satış fiyatı 34,2530 lira, euronun satış fiyatı ise 37,6180 lira olmuştu.