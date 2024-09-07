Dolar kaç TL, ne kadar? 7 Eylül 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL?

Dolar kaç TL, ne kadar? 7 Eylül euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 33,9708 liradan, Euro 37,6168 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar, euro, sterlin ne kadar oldu sorusunu güngeme getiriyor. Peki, dolar kaç tl, ne kadar? 7 Eylül 2024 Euro, dolar, sterlin kaç TL? İşte Euro, dolar, sterlin fiyatları!

7 EYLÜL 2024 EURO, DOLAR, STERLİN KAÇ TL?

7 Eylül 2024 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları döviz kuru saat 09.30 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 33,9708 TL 33,9818 TL Euro (€) 37,6168 TL 37,7251 TL İngiliz Sterlini (£) 44,5957 TL 44,7272 TL

DOLAR KAÇ TL, NE KADAR?

7 Eylül 2024 saat 09.30 itibariyle dolar, euro ve sterlin türk lirası alış ve satış karşılıkları şu şekilde:

ABD Doları

Dolar ($) Alış: 33,9708 TL

33,9708 TL Dolar ($) Satış: 33,9818 TL

EURO

Euro (€) Alış: 37,6168 TL

37,6168 TL Euro (€) Satış: 37,7251 TL

STERLİN

Sterlin (£) Alış: 44,5957 TL

44,5957 TL Sterlin (£) Satış: 44,7272 TL

100 dolar ne kadar, kaç TL?

100 dolar toplamda 3.397,08Türk Lirasına eşittir.

1 dolar ne kadar, kaç TL?

1 dolar kaç lira sorusu araştırılıyor. 7 Eylül 2024 saat 09.30 itibariyle 1 Amerikan Doları 33,9708 TL'den alış, 33,9818 TL'den satış işlemi görmektedir.

100 euro ne kadar, kaç TL?

100 euro toplamda 3.761,68 Türk Lirasına eşittir.

1 euro ne kadar, kaç TL?

1 euro kaç TL sorusu araştırılıyor. 7 Eylül 2024 saat 09.30 itibariyle 1 euro (€) 37,6168 TL'den alış, 37,7251 TL'den satış işlemi görmektedir.