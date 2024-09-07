Dolar kaç TL, ne kadar? 7 Eylül 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL?
Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar kaç TL, ne kadar sorusunu araştırıyor. 7 Eylül 2024 euro, dolar, sterlin güne yükselişle başladı. Dolar alış fiyatı güne 33,9708 TL'den başlarken euro alış fiyatı ise 37,6168 TL üzerinden işlem görüyor. Peki dolar kaç TL, ne kadar? 7 Eylül 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL oldu detayları haberimizde!
Dolar kaç TL, ne kadar? 7 Eylül euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 33,9708 liradan, Euro 37,6168 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar, euro, sterlin ne kadar oldu sorusunu güngeme getiriyor. Peki, dolar kaç tl, ne kadar? 7 Eylül 2024 Euro, dolar, sterlin kaç TL? İşte Euro, dolar, sterlin fiyatları!
7 EYLÜL 2024 EURO, DOLAR, STERLİN KAÇ TL?
7 Eylül 2024 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları döviz kuru saat 09.30 itibariyle şu şekilde:
|Varlık
|Alış (TL)
|Satış (TL)
|ABD Doları (USD / $)
|33,9708 TL
|33,9818 TL
|Euro (€)
|37,6168 TL
|37,7251 TL
|İngiliz Sterlini (£)
|44,5957 TL
|44,7272 TL
*Döviz fiyatları 09.30'da yazılmıştır.
DOLAR KAÇ TL, NE KADAR?
7 Eylül 2024 saat 09.30 itibariyle dolar, euro ve sterlin türk lirası alış ve satış karşılıkları şu şekilde:
ABD Doları
- Dolar ($) Alış: 33,9708 TL
- Dolar ($) Satış: 33,9818 TL
EURO
- Euro (€) Alış: 37,6168 TL
- Euro (€) Satış: 37,7251 TL
STERLİN
- Sterlin (£) Alış: 44,5957 TL
- Sterlin (£) Satış: 44,7272 TL
100 dolar ne kadar, kaç TL?
100 dolar toplamda 3.397,08Türk Lirasına eşittir.
1 dolar ne kadar, kaç TL?
1 dolar kaç lira sorusu araştırılıyor. 7 Eylül 2024 saat 09.30 itibariyle 1 Amerikan Doları 33,9708 TL'den alış, 33,9818 TL'den satış işlemi görmektedir.
100 euro ne kadar, kaç TL?
100 euro toplamda 3.761,68 Türk Lirasına eşittir.
1 euro ne kadar, kaç TL?
1 euro kaç TL sorusu araştırılıyor. 7 Eylül 2024 saat 09.30 itibariyle 1 euro (€) 37,6168 TL'den alış, 37,7251 TL'den satış işlemi görmektedir.