Dolar kaç TL, ne kadar? 7 Kasım 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL?

Dolar kaç TL, ne kadar? 7 Kasım euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 34,2344 liradan, euro 36,9626 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar, euro, sterlin ne kadar oldu sorusunu güngeme getiriyor. Peki, dolar kaç tl, ne kadar? 7 Kasım 2024 Euro, dolar, sterlin kaç TL? İşte Euro, dolar, sterlin fiyatları!

7 KASIM 2024 EURO, DOLAR, STERLİN KAÇ TL?

7 Kasım 2024 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları döviz kuru saat 10.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 34,2344 TL 34,2408 TL Euro (€) 36,9626 TL 36,9801 TL İngiliz Sterlini (£) 44,3080 TL 44,3279 TL

*Döviz fiyatları 10.00'da yazılmıştır.

ABD DOLARI, EURO STERLİN KURLARI

7 Kasım 2024 saat 10.00 itibariyle dolar, euro ve sterlin türk lirası alış ve satış karşılıkları şu şekilde:

ABD Doları

Dolar ($) Alış: 34,2344 TL

34,2344 TL Dolar ($) Satış: 34,2408 TL

EURO

Euro (€) Alış: 36,9626 TL

36,9626 TL Euro (€) Satış: 36,9801 TL

STERLİN

Sterlin (£) Alış: 44,3080 TL

44,3080 TL Sterlin (£) Satış: 44,3279 TL

100 dolar ne kadar, kaç TL?

100 dolar toplamda 3.423,44 Türk lirasına eşittir.

1 dolar ne kadar, kaç TL?

1 dolar kaç lira sorusu araştırılıyor. 7 Kasım 2024 saat 10.00 itibariyle 1 Amerikan Doları 34,2344 TL'den alış, 34,2408 TL'den satış işlemi görmektedir.

100 euro ne kadar, kaç TL?

100 euro toplamda 3.696,26 Türk Lirasına eşittir.

1 euro ne kadar, kaç TL?

1 euro kaç TL sorusu araştırılıyor. 7 Kasım 2024 saat 10.00 itibariyle 1 euro (€) 36,9626 TL'den alış, 36,9801 TL'den satış işlemi görmektedir.

DOLAR VE DÖVİZ KURLARINDA SON DURUM

İstanbul serbest piyasada dolar 34,1980 liradan, euro 36,8800 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 34,1960 liradan alınan dolar, 34,1980 liradan satılıyor.

36,8780 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 36,8800 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 34,2360 lira, euronun satış fiyatı ise 36,7270 lira olmuştu.