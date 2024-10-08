Dolar kaç TL, ne kadar? 8 Ekim 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL?

Dolar kaç TL, ne kadar? 8 Ekim euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 34,2759 liradan, euro 37,6934 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar, euro, sterlin ne kadar oldu sorusunu güngeme getiriyor. Peki, dolar kaç tl, ne kadar? 8 Ekim 2024 Euro, dolar, sterlin kaç TL? İşte Euro, dolar, sterlin fiyatları!

8 EKİM 2024 EURO, DOLAR, STERLİN KAÇ TL?

8 Ekim 2024 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları döviz kuru saat 13.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 34,2759 TL 34,2828 TL Euro (€) 37,6934 TL 37,7018 TL İngiliz Sterlini (£) 44,9254 TL 44,9369 TL

*Döviz fiyatları 13.00'da yazılmıştır.

ABD DOLARI, EURO STERLİN KURLARI

8 Ekim 2024 saat 13.00 itibariyle dolar, euro ve sterlin türk lirası alış ve satış karşılıkları şu şekilde:

ABD Doları

Dolar ($) Alış: 34,2759 TL

34,2759 TL Dolar ($) Satış: 34,2828 TL

EURO

Euro (€) Alış: 37,6934 TL

37,6934 TL Euro (€) Satış: 37,7018 TL

STERLİN

Sterlin (£) Alış: 44,9254 TL

44,9254 TL Sterlin (£) Satış: 44,9369 TL

100 dolar ne kadar, kaç TL?

100 dolar toplamda 3.427,59 Türk lirasına eşittir.

1 dolar ne kadar, kaç TL?

1 dolar kaç lira sorusu araştırılıyor. 8 Ekim 2024 saat 13.00 itibariyle 1 Amerikan Doları 34,2759 TL'den alış, 34,2828 TL'den satış işlemi görmektedir.

100 euro ne kadar, kaç TL?

100 euro toplamda 3.769,34 Türk Lirasına eşittir.

1 euro ne kadar, kaç TL?

1 euro kaç TL sorusu araştırılıyor. 8 Ekim 2024 saat 13.00 itibariyle 1 euro (€) 37,6934 TL'den alış, 37,7018 TL'den satış işlemi görmektedir.

DOLAR VE DÖVİZ KURLARINDA SON DURUM

Dün doların satış fiyatı 34,2570 lira, euroun satış fiyatı ise 37,6400 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASALAR KARIŞIK SEYREDİYOR

Küresel piyasalarda, ABD'de geçen hafta açıklanan istihdam verilerinin ardından ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirim sürecine daha küçük adımlarla devam edeceğine yönelik beklentilerin artmasıyla karışık bir seyir izleniyor.