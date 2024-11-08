Dolar kaç TL, ne kadar? 8 Kasım 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL?

Dolar kaç TL, ne kadar? 8 Kasım euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 34,2429 liradan, euro 37,0509 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar, euro, sterlin ne kadar oldu sorusunu güngeme getiriyor. Peki, dolar kaç tl, ne kadar? 8 Kasım 2024 Euro, dolar, sterlin kaç TL? İşte Euro, dolar, sterlin fiyatları!

8 KASIM 2024 EURO, DOLAR, STERLİN KAÇ TL?

8 Kasım 2024 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları döviz kuru saat 10.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 34,2429 TL 34,3712 TL Euro (€) 37,0509 TL 37,0532 TL İngiliz Sterlini (£) 44,5500 TL 44,5514 TL

*Döviz fiyatları 10.00'da yazılmıştır.

ABD DOLARI, EURO STERLİN KURLARI

8 Kasım 2024 saat 10.00 itibariyle dolar, euro ve sterlin türk lirası alış ve satış karşılıkları şu şekilde:

ABD Doları

Dolar ($) Alış: 34,2429 TL

34,2429 TL Dolar ($) Satış: 34,3712 TL

EURO

Euro (€) Alış: 37,0509 TL

37,0509 TL Euro (€) Satış: 37,0532 TL

STERLİN

Sterlin (£) Alış: 44,5500 TL

44,5500 TL Sterlin (£) Satış: 44,5514 TL

100 dolar ne kadar, kaç TL?

100 dolar toplamda 3.424,29 Türk lirasına eşittir.

1 dolar ne kadar, kaç TL?

1 dolar kaç lira sorusu araştırılıyor. 8 Kasım 2024 saat 10.00 itibariyle 1 Amerikan Doları 34,2429 TL'den alış, 34,3712 TL'den satış işlemi görmektedir.

100 euro ne kadar, kaç TL?

100 euro toplamda 3.705,09 Türk Lirasına eşittir.

1 euro ne kadar, kaç TL?

1 euro kaç TL sorusu araştırılıyor. 8 Kasım 2024 saat 10.00 itibariyle 1 euro (€) 37,0509 TL'den alış, 37,0532 TL'den satış işlemi görmektedir.

DOLAR VE DÖVİZ KURLARINDA SON DURUM

İstanbul serbest piyasada dolar 34,3400 liradan, Euro 37,0260 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 34,3380 liradan alınan dolar, 34,3400 liradan satılıyor. 37,0240 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 37,0260 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 34,2480 lira, Euro'nun satış fiyatı ise 37,0700 lira olmuştu.

GÖZLER TCMB'NİN ENFLASYON RAPORUNDA

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) dün politika faizini beklentiler dahilinde 25 baz puan indirmesinin ardından karışık bir seyir izlenirken, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan'ın yapacağı yılın 4. Enflasyon Raporu sunumu yatırımcıların odağına yerleşti.

Dün, Fed politika faizini beklentiler dahilinde bu yıl ikinci kez indirerek 4,50-4,75 aralığına çekti.

Fed'den yapılan açıklamada, son göstergelerin ekonomik faaliyetin sağlam hızla genişlemeye devam ettiğini gösterdiği belirtildi.

Yılın başından bu yana iş gücü piyasası koşullarının genel olarak gevşediğine işaret edilen açıklamada, işsizlik oranının yükseldiği ancak düşük kalmaya devam ettiği aktarıldı.

Açıklamada, enflasyonun yüzde 2 hedefine doğru ilerleme kaydetse de bir miktar yüksek kalmaya devam ettiği belirtilerek, "Komite, istihdam ve enflasyon hedeflerine ulaşılmasına yönelik risklerin kabaca dengede olduğunu değerlendirmektedir" ifadesi kullanıldı.

AVRUPA BORSALARI

Avrupa borsaları dün İngiltere hariç pozitif bir seyir izlenirken, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) önümüzde süreçte atacağı adımlara yönelik belirsizlikler devam ediyor.

Öte yandan, dün Almanya'da koalisyondan ayrılan Hür Demokrat Partinin (FDP) bakanlarının yerine yeni isimler atandı.

Bellevue Sarayı'nda düzenlenen törende Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, Maliye Bakanı olarak atanan Başbakan Olaf Scholz'un danışmanı Jörg Kuckis'e mazbatasını verdi. 15 Ocak'ta yapılacak güven oylamasına kadar Almanya'da azınlık hükümeti görev yapacak.

Bu gelişmelerle, dün Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,7, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,76 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,13 değer kazanırken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,32 değer kaybetti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni güne de pozitif seyirle başladı.

Asya tarafında yeni işlem gününde Japonya hariç negatif bir seyir izlenirken, Çin tarafında büyümenin desteklenmesi için bir teşvik paketinin açıklanacağına yönelik haber akışı dikkati çekiyor.

Çin'de alınacak önlemlerin Donald Trump'ın ikinci başkanlığı döneminde daha yüksek tarifeler tehdidine karşı yeterli olup olmayacağına yönelik belirsizlikler Çin piyasalarının risk iştahını törpülüyor.

Bugün bölgede açıklanan verilere göre, Japonya'da eylül ayına ilişkin hanehalkı harcamaları yüzde 1,1 azalışla öngörülerin üzerinde gelirken, söz konusu döneme ilişkin öncü endeks 109,4 ile tahminlerin üzerinde gerçekleşti.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1 değer kazanırken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,5 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,4 değer kaybetti.

Yurt içinde dün alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,95 değer kazanarak 8.946,13 puandan tamamlarken, bugün gözler TCBM'nin açıklayacağı yılın 4. enflasyon raporuna çevrildi.

TCMB, yılın 3. Enflasyon Raporu toplantısında 2024 sonunda enflasyonun yüzde 38'e gerileyeceğini öngörmüş, 2025 ve 2026 tahminlerini ise sırasıyla yüzde 14 ve yüzde 9 seviyesinde korumuştu.

Analistler, bugün yurt içinde TCMB yılın 4. enflasyon raporu'nun yanı sıra finansal yatırım araçlarının reel getiri oranı, yurt dışında ise Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.000 ve 9.100 puanın direnç, 8.800 ve 8.700 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

• 10.00 Türkiye, ekim ayı finansal yatırım araçlarının reel getiri oranı

• 10.30 Türkiye, TCMB enflasyon raporu

• 18.00 ABD, kasım ayı Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi