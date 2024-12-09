Dolar kaç TL, ne kadar? 9 Aralık 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL?

Dolar kaç TL, ne kadar? 9 Aralık euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 34,8146 liradan, euro 36,7650 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar, euro, sterlin ne kadar oldu sorusunu güngeme getiriyor. Peki, dolar kaç tl, ne kadar? 9 Aralık 2024 Euro, dolar, sterlin kaç TL? İşte Euro, dolar, sterlin fiyatları!

9 ARALIK 2024 EURO, DOLAR, STERLİN KAÇ TL?

9 Aralık 2024 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları döviz kuru saat 09.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 34,8146 TL 34,8193 TL Euro (€) 36,7650 TL 36,7763 TL İngiliz Sterlini (£) 44,4009 TL 44,4179 TL

*Döviz fiyatları 09.00'da yazılmıştır.

ABD DOLARI, EURO STERLİN KURLARI

9 Aralık 2024 saat 09.00 itibariyle dolar, euro ve sterlin türk lirası alış ve satış karşılıkları şu şekilde:

ABD Doları

Dolar ($) Alış: 34,8146 TL

34,8146 TL Dolar ($) Satış: 34,8193 TL

EURO

Euro (€) Alış: 36,7650 TL

36,7650 TL Euro (€) Satış: 36,7763 TL

STERLİN

Sterlin (£) Alış: 44,4009 TL

44,4009 TL Sterlin (£) Satış: 44,4179 TL

100 dolar ne kadar, kaç TL?

100 dolar toplamda 3.481,46 Türk lirasına eşittir.

1 dolar ne kadar, kaç TL?

1 dolar kaç lira sorusu araştırılıyor. 9 Aralık 2024 saat 09.00 itibariyle 1 Amerikan Doları 34,8146 TL'den alış, 34,8193 TL'den satış işlemi görmektedir.

100 euro ne kadar, kaç TL?

100 euro toplamda 3.676,50 Türk Lirasına eşittir.

1 euro ne kadar, kaç TL?

1 euro kaç TL sorusu araştırılıyor. 9 Aralık 2024 saat 09.00 itibariyle 1 euro (€) 36,7650 TL'den alış, 36,7763 TL'den satış işlemi görmektedir.

DOLAR VE DÖVİZ KURLARINDA SON DURUM

İstanbul serbest piyasada dolar 34,8060 liradan, euro 36,7140 liradan haftaya başladı.

Serbest piyasada 34,8040 liradan alınan dolar, 34,8060 liradan satılıyor.

36,7120 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 36,7140 lira olarak belirlendi.

Cuma günü doların satış fiyatı 34,7800 lira, euronun satış fiyatı ise 36,9130 lira olmuştu.