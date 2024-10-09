Dolar kaç TL, ne kadar? 9 Ekim 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL?

Dolar kaç TL, ne kadar? 9 Ekim euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 34,2563 liradan, euro 37,5699 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar, euro, sterlin ne kadar oldu sorusunu güngeme getiriyor. Peki, dolar kaç tl, ne kadar? 9 Ekim 2024 Euro, dolar, sterlin kaç TL? İşte Euro, dolar, sterlin fiyatları!

9 EKİM 2024 EURO, DOLAR, STERLİN KAÇ TL?

9 Ekim 2024 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları döviz kuru saat 11.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 34,2563 TL 34,2635 TL Euro (€) 37,5699 TL 37,5794 TL İngiliz Sterlini (£) 44,8331 TL 44,9369 TL

*Döviz fiyatları 11.00'da yazılmıştır.

ABD DOLARI, EURO STERLİN KURLARI

9 Ekim 2024 saat 11.00 itibariyle dolar, euro ve sterlin türk lirası alış ve satış karşılıkları şu şekilde:

ABD Doları

Dolar ($) Alış: 34,2563 TL

34,2563 TL Dolar ($) Satış: 34,2635 TL

EURO

Euro (€) Alış: 37,5699 TL

37,5699 TL Euro (€) Satış: 37,5794 TL

STERLİN

Sterlin (£) Alış: 44,8331 TL

44,8331 TL Sterlin (£) Satış: 44,8463 TL

100 dolar ne kadar, kaç TL?

100 dolar toplamda 3.425,63 Türk lirasına eşittir.

1 dolar ne kadar, kaç TL?

1 dolar kaç lira sorusu araştırılıyor. 9 Ekim 2024 saat 11.00 itibariyle 1 Amerikan Doları 34,2563 TL'den alış, 34,2635 TL'den satış işlemi görmektedir.

100 euro ne kadar, kaç TL?

100 euro toplamda 3.756,99 Türk Lirasına eşittir.

1 euro ne kadar, kaç TL?

1 euro kaç TL sorusu araştırılıyor. 9 Ekim 2024 saat 11.00 itibariyle 1 euro (€) 37,5699 TL'den alış, 37,5794 TL'den satış işlemi görmektedir.

DOLAR VE DÖVİZ KURLARINDA SON DURUM

Dün doların satış fiyatı 34,2740 lira, euronunsatış fiyatı ise 37,6530 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASALAR KARIŞIK SEYREDİYOR

Küresel piyasalarda, ABD'de geçen hafta açıklanan istihdam verilerinin ardından ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirim sürecine daha küçük adımlarla devam edeceğine yönelik beklentilerin artmasıyla karışık bir seyir izleniyor.