Dolar kaç TL, ne kadar? 9 Eylül 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL?

Dolar kaç TL, ne kadar? 9 Eylül euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 34,0246 liradan, Euro 37,6618 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar, euro, sterlin ne kadar oldu sorusunu güngeme getiriyor. Peki, dolar kaç tl, ne kadar? 9 Eylül 2024 Euro, dolar, sterlin kaç TL? İşte Euro, dolar, sterlin fiyatları!

9 EYLÜL 2024 EURO, DOLAR, STERLİN KAÇ TL?

9 Eylül 2024 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları döviz kuru saat 09.30 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 34,0246 TL 34,0309 TL Euro (€) 37,6618 TL 37,6735 TL İngiliz Sterlini (£) 44,5951 TL 44,6092 TL

DOLAR KAÇ TL, NE KADAR?

9 Eylül 2024 saat 09.30 itibariyle dolar, euro ve sterlin türk lirası alış ve satış karşılıkları şu şekilde:

ABD Doları

Dolar ($) Alış: 34,0246 TL

34,0246 TL Dolar ($) Satış: 34,0309 TL

EURO

Euro (€) Alış: 37,6618 TL

37,6618 TL Euro (€) Satış: 37,6735 TL

STERLİN

Sterlin (£) Alış: 44,5951 TL

44,5951 TL Sterlin (£) Satış: 44,6092 TL

100 dolar ne kadar, kaç TL?

100 dolar toplamda 3.402,46 Türk Lirasına eşittir.

1 dolar ne kadar, kaç TL?

1 dolar kaç lira sorusu araştırılıyor. 9 Eylül 2024 saat 09.30 itibariyle 1 Amerikan Doları 34,0246 TL'den alış, 34,0309 TL'den satış işlemi görmektedir.

100 euro ne kadar, kaç TL?

100 euro toplamda 3.766,18 Türk Lirasına eşittir.

1 euro ne kadar, kaç TL?

1 euro kaç TL sorusu araştırılıyor. 9 Eylül 2024 saat 09.30 itibariyle 1 euro (€) 37,6618 TL'den alış, 37,6735 TL'den satış işlemi görmektedir.