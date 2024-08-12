Dolar ne kadar yükseldi? Yıllara göre ortalama Dolar/TL Kuru nedir?

Türkiye'de yıllardır gündemden inmeyen sorular, 'dolar kaç lira', 'dolarda rekor' ve 'dolar yükselir mi' soruları oldu. Şüphesiz bu soruların sorulmasında doların Türk Lirası karşısında her geçen yıl değer kaybetmesi yatıyor. Türkiye'de yaşanan bir dizi gelişme, Dolar/TL kurunda yıllar içinde değişime yol açtı. Türkiye'nin uygulamakta olduğu ekonomik model, yurtiçi ve yurtdışında yaşanan gelişmeler Dolar/TL'deki fiyat dalgalanmalarında etkili oldu. Peki, yıllara göre Dolar/TL kuru nedir?

YILLARA GÖRE ORTALAMA DOLAR/TL KURU

YIL ORTALAMA DOLAR/TL KURU 1950 YILI DOLAR/TL 2,8 1951 YILI DOLAR/TL 2,8 1952 YILI DOLAR/TL 2,8 1953 YILI DOLAR/TL 2,8 1954 YILI DOLAR/TL 2,8 1955 YILI DOLAR/TL 2,8 1956 YILI DOLAR/TL 2,8 1957 YILI DOLAR/TL 2,8 1958 YILI DOLAR/TL 2,8 1959 YILI DOLAR/TL 2,8 1960 YILI DOLAR/TL 9,0 1961 YILI DOLAR/TL 9,0 1962 YILI DOLAR/TL 9,0 1963 YILI DOLAR/TL 9,0 1964 YILI DOLAR/TL 9,0 1965 YILI DOLAR/TL 9,0 1966 YILI DOLAR/TL 9,0 1967 YILI DOLAR/TL 9,0 1968 YILI DOLAR/TL 9,0 1969 YILI DOLAR/TL 9,0 1970 YILI DOLAR/TL 11,3 1971 YILI DOLAR/TL 15,0 1972 YILI DOLAR/TL 14,0 1973 YILI DOLAR/TL 14,0 1974 YILI DOLAR/TL 13,7 1975 YILI DOLAR/TL 14,3 1976 YILI DOLAR/TL 15,9 1977 YILI DOLAR/TL 17,8 1978 YILI DOLAR/TL 24,1 1979 YILI DOLAR/TL 37,6 1980 YILI DOLAR/TL 76,0 1981 YILI DOLAR/TL 110,2 1982 YILI DOLAR/TL 160,9 1983 YILI DOLAR/TL 224,0 1984 YILI DOLAR/TL 364,9 1985 YILI DOLAR/TL 518,3 1986 YILI DOLAR/TL 669,4 1987 YILI DOLAR/TL 855,7 1988 YILI DOLAR/TL 1.420,8 1989 YILI DOLAR/TL 2.120,8 1990 YILI DOLAR/TL 2.607,6 1991 YILI DOLAR/TL 4.169,9 1992 YILI DOLAR/TL 6.887,5 1993 YILI DOLAR/TL 10.986,0 1994 YILI DOLAR/TL 29.704,3 1995 YILI DOLAR/TL 45.673,5 1996 YILI DOLAR/TL 81.083,6 1997 YILI DOLAR/TL 151.429,0 1998 YILI DOLAR/TL 260.040,1 1999 YILI DOLAR/TL 420.126,2 2000 YILI DOLAR/TL 623.704,0 2001 YILI DOLAR/TL 1.225.411,8 2002 YILI DOLAR/TL 1.505.839,5 2003 YILI DOLAR/TL 1.493.067,8 2004 YILI DOLAR/TL 1.422.341,2 2005 YILI DOLAR/TL 1,3408 2006 YILI DOLAR/TL 1,4311 2007 YILI DOLAR/TL 1,3015 2008 YILI DOLAR/TL 1,2929 2009 YILI DOLAR/TL 1,5471 2010 YILI DOLAR/TL 1,5004 2011 YILI DOLAR/TL 1,6700 2012 YILI DOLAR/TL 1,7925 2013 YILI DOLAR/TL 1,9013 2014 YILI DOLAR/TL 2,1879 2015 YILI DOLAR/TL 2,7200 2016 YILI DOLAR/TL 3,0212 2017 YILI DOLAR/TL 3,6477 2018 YILI DOLAR/TL 4,8120 2019 YILI DOLAR/TL 5,6710 2020 YILI DOLAR/TL 5,8530 2021 YILI DOLAR/TL 8,8613 2022 YILI DOLAR/TL 16,5557 2023 YILI DOLAR/TL 24,0101

Kaynak: TC Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığı

DOLAR/TL'YE İLİŞKİN NOTLAR

Türkiye, 1980’li yıllara kadar sabit kur rejimini uygulamıştır.

Türkiye, 2001 ekonomik krizinin ardından dalgalı döviz kuru uygulamasına geçmiştir. Dalgalı kur rejimlerinde fiyat, piyasadaki arz ve talebe göre şekillenir. Dalgalı kur rejimlerinde Merkez Bankaları'nın kur hedefi bulunmaz. Buna karşın, piyasada oluşacak aşırı oynaklıklara karşı Banka, elindeki araçlarla kura müdahale edebilir.

Türkiye, 1946, 1958 ve 1970 yıllarında Türk Lirası'nda devalüasyona gitti. 1970-80 yılları arasında kur ayarlamaları gerçekleşirken, 1980 donrası ise müdahaleli dalgalı kur modeline geçildi.

12 Ağustos 2024 tarihi itibariyle Dolar/TL paritesi 33,53 TL'dir.

2003-2024 Ağustos itibariyle Dolar/TL paritesi 21,5 kat yükselmiştir. (1,493 TL - 33,53 TL)

Türkiye'nin Başkanlık Sistemi ile yönetildiği 9 Temmuz 2018 tarihinden 12 Ağustos 2024 tarihine kadar Dolar/TL paritesi 5,3876'TL'den 33,53 TL'ye çıkmıştır. Başkanlık Sistemi'nden bugüne Dolar/TL, 6,22 katına yükselmiştir.

DEVALÜASYON NEDİR?

Türkiye ekonomisi sıklıkla ekonomide devalüasyon durumuna maruz kalmıştır. Devalüasyon kısaca paranın resmi kurunu düşürmek anlamına gelir. Devalüe edilen para, bundan böyle devalüasyona tabi tutulmamış yabancı paraların daha az sayıdaki birimi karşılığında mübadele edilmesine karar vermektir.Bir ülke devalüasyona karar verdiğinde ihracat teşvik edilir, ithalat azalır ve turizm gelirleri artış gösterir.Devalüasyondan en çok zarar gören kesimler emekçi kesimlerdir.