Dolar rekor kırdı

Dolar/TL kuru, sabahki piyasa açılışının ardından öğle saatlerinde 42,2489 seviyesine çıkarak tüm zamanların rekorunu kırdı. İstanbul serbest piyasada sabah saatlerinde dolar 42,2310 liradan, euro ise 48,8650 liradan işlem görürken, doların alış fiyatı 42,2290, euronun alış fiyatı ise 48,8630 lira olarak kaydedildi.

Ekonomi
  • 11.11.2025 08:10
  • Giriş: 11.11.2025 08:10
  • Güncelleme: 11.11.2025 13:42
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA

Dolar/TL kuru, sabahki piyasa açılışının ardından öğle saatlerinde 42,2489 seviyesine çıkarak tüm zamanların rekorunu kırdı

İstanbul serbest piyasada sabah saatlerinde dolar 42,2310 liradan, euro ise 48,8650 liradan güne başladı.

Doların alış fiyatı 42,2290, euronun alış fiyatı ise 48,8630 lira olarak kaydedildi.

Dün dolar 42,2290, euro ise 48,8460 liradan satılıyordu.

