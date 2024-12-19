Dolar rekor tazeledi: 35 TL’nin üstüne çıktı

Ekonomi Servisi

Türk lirası karşısında da yükselişine istikrarlı bir şekilde devam eden dolar, dün 35 lirayı aşarak tüm zamanların zirvesini güncelledi.

Dolar kuru önceki günkü işlemlerde 34,98 liranın üstünde fiyatlanarak rekor kırmıştı. Günün kapanışını 34,9871 liradan gerçekleştiren dolar kuru, açılışın hemen ardından sert hareket etti. 34,9543 lira ile 35 lira aralığında gezen dolar, 03.30 sularında 35,0236 lira ile tüm zamanların zirvesini güncelledi.

Haftalık bazda yüzde 0,54 oranında yükseliş gösteren dolar, aylık bazda yüzde 1,67 oranında değer kazandı. Yılbaşından bu yana kazancını ise yüzde 18,39 düzeyine yükseltti. Geçen yılın aynı gününe göreyse yüzde 21 civarında yükseliş gösterdi.