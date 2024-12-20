DOLAR REKOR TAZELEDİ: Dolar kaç TL, ne kadar? 20 Aralık 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL? | 1 dolar ne kadar? 100 dolar kaç tl?

Dolar kaç TL, ne kadar? 20 Aralık euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 35,1477 liradan, euro 36,4571 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar, euro, sterlin ne kadar oldu sorusunu güngeme getiriyor. Peki, dolar kaç tl, ne kadar? 1 dolar ne kadar? 100 dolar kaç tl? 20 Aralık 2024 Euro, dolar, sterlin kaç TL? İşte Euro, dolar, sterlin fiyatları!

20 ARALIK 2024 EURO, DOLAR, STERLİN KAÇ TL?

20 Aralık 2024 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları döviz kuru saat 09.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 35,1477 TL 35,1619 TL Euro (€) 36,4571 TL 36,4789 TL İngiliz Sterlini (£) 43,9357 TL 43,9511 TL

*Döviz fiyatları 09.00'da yazılmıştır.

ABD DOLARI, EURO STERLİN KURLARI

20 Aralık 2024 saat 09.00 itibariyle dolar, euro ve sterlin türk lirası alış ve satış karşılıkları şu şekilde:

ABD Doları

Dolar ($) Alış: 35,1477 TL

35,1477 TL Dolar ($) Satış: 35,1619 TL

EURO

Euro (€) Alış: 36,4571 TL

36,4571 TL Euro (€) Satış: 36,4789 TL

STERLİN

Sterlin (£) Alış: 43,9357 TL

43,9357 TL Sterlin (£) Satış: 43,9511 TL

100 dolar ne kadar, kaç TL?

100 dolar toplamda 3.514,77 Türk lirasına eşittir.

1 dolar ne kadar, kaç TL?

1 dolar kaç lira sorusu araştırılıyor. 20 Aralık 2024 saat 09.00 itibariyle 1 Amerikan Doları 35,1477 TL'den alış, 35,1619 TL'den satış işlemi görmektedir.

100 euro ne kadar, kaç TL?

100 euro toplamda 3.645,71 Türk Lirasına eşittir.

1 euro ne kadar, kaç TL?

1 euro kaç TL sorusu araştırılıyor. 20 Aralık 2024 saat 09.00 itibariyle 1 euro (€) 36,4571 TL'den alış, 36,4789 TL'den satış işlemi görmektedir.

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

İstanbul serbest piyasada dolar 35,1540 liradan, Euro 36,4820 liradan güne başladı. 35 liranın üzerindeki seyrini sürdüren dolar/TL böylece tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Serbest piyasada 35,1520 liradan alınan dolar, 35,1540 liradan satılıyor. 36,4800 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 36,4820 lira olarak belirlendi.

Dün günü doların satış fiyatı 35,0790 lira, Euro'nun satış fiyatı ise 36,5890 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASALARDA SATIŞ BASKISI

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek yıl faiz indirimlerinde daha temkinli davranacağına ilişkin yönlendirmeleri satış baskısının güçlü kalmasına neden olurken, makroekonomik verilerden alınan sinyaller de fiyatlamaları zorlaştırıyor.

ABD'de ekonominin sıcak kalmayı sürdürmesi ve başkan seçilen Donald Trump'ın uygulayacağı politikaların oluşturmasından endişe edilen enflasyonist baskılar Fed'in enflasyonla mücadelesini beklenenden daha uzun sürede tamamlayabileceği yönünde fiyatlanıyor.

Bu durum, tahvil ve pay piyasalarında satış baskısının artmasına neden olurken, dünya genelinde fonlama maliyetlerini de yükseltiyor.

Analistler, Fed'in önündeki zorlu dönemin yatırımcılar tarafından yakından takip edildiğini aktararak, para piyasalarındaki fiyatlamalarda yıl boyunca sadece 2 faiz indiriminin öngörülmesinin risk algısını besleyen önemli unsurlardan olduğunu bildirdi.

Bununla birlikte, ABD'de açıklanan makroekonomik verilerin hala ekonomide soğumaya işaret etmediğine dikkati çeken analistler, bu sebeple yıl boyunca sadece 1 faiz indirimi yapılabileceği ihtimalinin de fiyatlamaları zorlaştırdığını ifade etti.

Fed'in politika faizini öngörülünden daha yavaş indirebileceğine yönelik fiyatlamaların güçlenmesi dolara olan talebi artırırken, dolar endeksi yükselişini 4. iş gününe taşıyarak 108,5 seviyesine ulaştı.

AVRUPA BORSALARI

Avrupa borsaları, Fed'in gelecek yıl faiz indirimlerinde "temkinli" hareket edeceğini açıklaması ve İngiltere Merkez Bankasının (BoE) politika faizini yüzde 4,75'te sabit tutmasının ardından düşüşle kapandı.

BoE'den yapılan açıkalamada, yıllık enflasyonun kasımda yükseldiğine ve ülkede ekonomik büyümenin beklenenden daha zayıf kalabileceğine dikkati çekildi.

Öte yandan, İsveç Merkez Bankası (Riksbank) beklentiler doğrultusunda politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 2,50'ye çekti. Norveç Merkez Bankası (Norges) ise piyasaların beklentisi dahilinde politika faizini yüzde 4,50'de sabit bıraktı.

Bölgede ekonomik aktiviteye ilişkin veriler yakından takip edilirken, Almanya'da bugün açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) yatırımcıların odağına yerleşti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

• 10.00 Türkiye, aralık ayı piyasa katılımcıları anketi

• 10.00 Türkiye, aralık ayı tüketici güven endeksi

• 10.00 Türkiye, kasım ayı yurt dışı üretici fiyat endeksi

• 10.00 Almanya, kasım ayı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE)

• 10.00 İngiltere, kasım ayı perakende satışlar

• 16.30 ABD, kasım ayı kişisel tüketim harcamaları

• 16.30 ABD, kasım ayı kişisel gelirler ve harcamalar

• 18.00 ABD, aralık ayı Michigan Üniversitesi tüketici beklentileri