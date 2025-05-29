Dolar Ruble paritesi son 2 yılın en düşüğüne indi

Dolar/ruble paritesi 31 Mayıs 2023’ten bu yana ilk defa 78 seviyesinin altına indi.

YÜKSEK FAİZ VE JEOPOLİTİK İYİMSERLİK RUBLEYİ GÜÇLENDİRDİ

Rusya Merkez Bankasının yüksek politika faizi ve Ukrayna savaşıyla ilgili jeopolitik gelişmelere yönelik iyimser beklentiler rubleyi güçlendirmeye devam ediyor.

RUBLE DOLAR KARŞISINDA YÜZDE 1,7 DEĞER KAZANDI

Rus rublesi dolar karşısında yüzde 1,7’den fazla değer kazanırken, dolar/ruble paritesi 77,82 seviyesine kadar indikten sonra TSİ 13.45 itibarıyla 78,48 seviyesinden işlem görüyor.

MOSKOVA BORSASI VE RTS ENDEKSİ YÜKSELİŞTE

Moskova Borsası (MOEX) yüzde 1,7’den fazla değer kazanarak 2.833 puana çıkarken, dolar bazlı RTS endeksi yüzde 1,7 artışla 1121 puana yükseldi.

FAİZ POLİTİKASI DÖVİZE TALEBİ AZALTTI

Analistler, Rusya Merkez Bankasının yüzde 21 seviyesindeki yüksek politika faizi rubleye talebi artırırken, dövize talebi düşürdüğüne işaret ediyor.

MÜZAKERE SÜRECİ İYİMSERLİK YARATTI

Rusya ile Ukrayna arasında 16 Mayıs’ta İstanbul’da tekrar başlayan müzakere sürecinin de iyimser beklentiler yarattığına işaret eden analistler, rublenin düşen petrol fiyatlarına rağmen destek bulmaya devam ettiğini belirtiyor.