Dolar/TL 27 lira sınırında

Dolar/TL, yatay bir seyir izleyerek dün günü 26,8860'tan kapatmasının ardından çarşamba gününe 26,9060 TL'den başladı. Euro/TL ise 28,9230 liradan yeni güne girdi.

Dolar 26,9060 liradan, euro/TL 28,9230 liradan yeni güne güne başladı.

Dün 26,8770 liradan alınan dolar/TL bugün 26,9040 liradan alınıyor, euronun ise alış fiyatı 28,9210 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 26,9030 lira, euronun satış fiyatı ise 28,8240 lira olmuştu.

GÖZLER ABD'NİN ENFLASYON VERİLERİNE ÇEVRİLDİ

Küresel piyasalar, arz kısıtlamalarının ardından yükselen petrol fiyatlarının yarattığı endişenin devam etmesiyle negatif bir seyir izlerken, bugün gözler ABD'de açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi.

Analistler, ülkede açıklanacak enflasyon verilerinin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yıl sonuna kadar nasıl adımlar atacağına dair sinyaller verebileceğini söyledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Banka'nın eylül toplantısında politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakıldığını anımsatan analistler, Fed'in kasım toplantısında ise nasıl bir yol izleyeceğine ilişkin belirsizliğin devam ettiğini belirtti.

Analistler, enflasyon verilerinin beklentilerin üstünde gelmesi halinde Fed'in yıl sonuna kadar bir faiz artırımına daha gitme ihtimalinin artırabileceğini vurguladı.

YATIRIMCI SAYISI 10 MİLYON 62 BİNE ÇIKTI

Öte yandan, dün Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) yayımladığı verilere göre, 11 Eylül itibarıyla bakiyeli yatırımcı sayısı 10 milyon 62 bin 28'e çıkarken, pay senedi bakiyeli yatırımcı sayısı da 7 milyon 140 bin 215'e ulaşarak rekor kırdı.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise İngiltere'de büyüme ve dış ticaret açığı, Avrupa genelinde sanayi üretimi verileri de takip edilecek.