Dolar/TL 34 liranın üzerinde

Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 34,0700 seviyesinden işlem görüyor.

Dün dar bantta hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen üstünde 34,0744'ten tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne yatay başlamasının ardından saat 09.55 itibarıyla önceki kapanışının hemen altında 34,0700'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Euro/TL yüzde 0,1 artışla 37,7580'den, sterlin/TL ise önceki kapanışın hemen üstünde 44,8840'dan satılıyor.

DOLAR ENDEKSİNDE YATAY SEYİR

Dün 101,6 seviyesini test eden dolar endeksi, şu sıralarda yatay seyirle 101,4 seviyesinde.

ABD'de dün açıklanan verilere göre Gayrisafi Yurt İçi Hasıla bu yılın ikinci çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 3 arttı. Söz konusu dönemde büyüme verisinde yukarı yönlü revizyona gidilirken, geçen ay yayımlanan öncü verilerde, ülke ekonomisinin ikinci çeyrekte yüzde 2,8 büyüdüğü öngörülmüştü.

Yılın ikinci çeyreğinde kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki artış yüzde 2,5 olarak kayıtlara geçti. Çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki artış da yüzde 2,8 oldu.

Ülkede, ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı da 24 Ağustos ile biten haftada 2 bin kişi azalışla 231 bine inerken, piyasa beklentilerinin hafif altında gerçekleşti.

ABD EKONOMİSİ İÇİN RESESYON ENDİŞELERİ AZALDI

Veriler, ABD ekonomisinin gücünü koruduğuna işaret ederken, "yumuşak iniş" beklentileri öne çıktı.

Analistler, söz konusu verilerin Fed'in ABD ekonomisini resesyona sokmadan enflasyonu kontrol altına alabileceğini gösterdiğini belirtti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yıl sonuna kadar 100 baz puanlık faiz indirimine gideceğine kesin gözüyle bakılırken, 50 baz puanlık faiz indiriminin kasım ya da aralıktaki toplantılarda yapılacağına ilişkin öngörüler güç kazanıyor.

Bugün Euro Bölgesi'nde enflasyon, Almanya'da işsizlik oranı, ABD'de kişisel gelir ve harcamalar ile Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini dile getiren analistler, kişisel gelir ve harcamalar verisinin Fed'in gelecek dönem atacağı adımlara ilişkin fiyatlamaları etkileyebileceğini kaydetti.

Analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 102,0 seviyesinin direnç, 100,0 seviyesinin destek olarak öne çıktığını kaydetti.