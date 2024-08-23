Dolar/TL'de bir eşik daha aşıldı: Rekor tazelendi!

Dolar/TL kuru 34 lirayı aşarak 34.00150 seviyesini gördü. Böylece kurdaki haftalık yükseliş yüzde 1'i aşarken, dolar/TL kuru da tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmış oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, dün (22 Ağustos) yayımladığı yazıda artan döviz talebine dikkat çekmişti. Yazıda, döviz mevduat taleplerinin daha çok cari fazla ve Kur Korumalı Mevduat'tan (KKM) çıkışlardan kaynaklandığına vurgu yapılmıştı.

Dün açıklanan veriler bireylerin döviz hesaplarının 1 milyar 182,40 milyon dolar arttığını göstermişti. 16 Ağustos ile biten haftada KKM hesapları da 49,7 milyar dolara inmişti.

Küresel piyasalar bugün Fed Başkanı Jerome Powell'dan güvercin açıklamalar bekliyor. Fed Başkanı Powell'ın Jackson Hole toplantısında yapacağı konuşmada eylül ayındaki faiz indirimini işaret etmesi bekleniyor.