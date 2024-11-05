Dolar/TL'de oynaklık dört ayın zirvesinde

ABD seçimleri küresel olarak tüm varlık sınıflarında oynaklık yaratırken, dolar/TL tarafında da oynaklık seviyesini yükseltti.

Dolar/TL'de bir aylık zımni oynaklık dört ayın en yüksek seviyesine çıktı. Oynaklığın yükselmesi genel olarak kurda hareketlenme olacağına yönelik beklentileri yansıtırken son dönemde dolar kurunda önemli bir değişim gözlenmiyor.

Dolar/TL geçtiğimiz ayın büyük bölümünde dar bir işlem aralığında seyretmiş olsa da, olası faiz indirimlerinin zamanlamasına yönelik fiyatlamalar ve ABD seçimleri hakkındaki endişeler, kurda dalgalanma beklentisine katkı sundu.

SIKI DURUŞ UZUN SÜREBİLİR

Citi ekonomistleri İlker Domaç ve Gültekin Işıklar, ekim ayı enflasyon verilerinin ardından yayınladıkları raporda, Türkiye'nin mali ve gelir politikalarının Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın enflasyonu azaltma çabalarına yeterli desteği sağlamaktan uzak kaldığını söyledi.

Citi ekonomistleri yetersiz mali politika desteği, TCMB'nin "gerekenden daha uzun süre" sıkı bir duruş sergilemesine veya "erken gevşeme algılarına yol açabilir" değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: BloombergHT