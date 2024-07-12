Dolar/TL'de rekor üstüne rekor!

Serbest piyasada bugün bankalararası açılışta 32,9740 seviyesinde işlem gören dolar/TL saat 13.00 sıralarında 33,0730'a yükselerek tarihi rekorunu yeniledi. Euro ise aynı dakikalarda 35,9654 liraya çıkarak gün içi en yüksek seviyeyi gördü. Dolar/TL saat 10.30 civarında 33,0482 liraya çıkarak tüm zamanların rekorunu kırmıştı.

ABD'de dün açıklanan enflasyon verilerinin ardından yükselişe geçen dolar/TL haftanın son işlem gününde rekor üstüne rekor kırdı.

İstanbul serbest piyasasında 32,9870 liradan güne başlayan dolar/TL saat 13.00 sıralarında 33,0730'a çıkarak tüm zamanların rekorunu kırdı.

Euro ise güne 35,8580 liradan başlamasının ardından aynı dakikalarda 35,9654 liraya çıkarak gün içi en yüksek seviyeyi gördü.

Piyasa açılışında yukarı yönlü seyrini sürdüren dolar/TL saat 10.30 sıralarında 33,0482 liraya çıkarak son zamanların rekorunu kırmıştı.

Dün doların satış fiyatı 32,8310 lira, euronun satış fiyatı ise 35,8610 lira olmuştu.

GÖZLER ABD ÜRETİCİ ENFLASYONU VERİLERİNDE

Küresel piyasalarda, ABD'de tüketici enflasyonunun yavaşladığına işaret eden verilerin ardından rekor seviyelerden gelen kar satışlarıyla karışık bir seyir izlenirken, bugün gözler ABD'de üretici enflasyonuna çevrildi.

Analistler, ABD'de tüketici enflasyonunun yavaşladığına işaret eden veriler sonrası ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimine gitmesi beklentilerinin güçlendiğini belirterek, gözlerin bugün ülkede açıklanacak üretici enflasyonu verilerine çevrildiğini söyledi.

Dün açıklanan verilere göre, ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi haziranda aylık bazda yüzde 0,1 azalırken, yıllık bazda yüzde 3 artışla piyasa beklentilerinin altında kaldı.

YIL SONUNDA KADAR 3 FAİZ İNDİRİMİ YAPILABİLİR

Analistler, söz konusu verilerin, dezenflasyon trendinin tekrar rayına girdiği yönündeki görüşleri güçlendirdiğini, Fed'in faiz indirimlerine yakın zamanda başlayacağına dair beklentileri artırdığını ifade etti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in ilk faiz indirimine eylülde gitmesine kesin gözüyle bakılırken, yıl sonuna kadar 3 faiz indirimi yapılabileceği de fiyatlamalara dahil oldu.

Öte yandan, bugün açıklanan verilere göre, Türkiye'nin cari işlemler hesabı mayısta 1 milyar 235 milyon dolar açık verirken, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında 3 milyar 263 milyon dolarlık fazla oluştu.

YURT İÇİNDE GÜNDEM SAKİN

Mayısta yıllıklandırılmış cari açık ise 25 milyar 191 milyon dolara inerken, yıllıklandırılmış cari açıktaki son 1 yıllık iyileşme 31 milyar 831 milyon dolara işaret etti.

Cari açığın milli gelire oranı, 2023 sonu milli geliri dikkate alındığında yaklaşık yüzde 2,25'e düştü.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de Üretici Fiyat Endeksi ve Michigan tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 105 ve 106 seviyelerinin direnç, 104 ve 103 seviyelerinin ise destek konumu olarak öne çıktığını kaydetti.